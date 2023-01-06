挖出廢磚、廢電線…盤點出152缺失 12億新竹球場如廢土場

新竹市長高虹安5日在球場發現10公分大石頭，明顯不符土壤級配要求。(圖：市府提供)

斥資12億元(台幣，約3907萬美元)改建的新竹市立棒球場工程再爆多項嚴重缺失，新竹市長高虹安昨開記者會表示，工務處共盤點出152項缺失，包括場勘挖出廢磚、廢土、廢電線等，猶如「廢土掩埋場」，明顯偷工減料，今年無法舉辦世界棒球經典賽（WBC）熱身賽。

記者會過程中，還發生一段插曲，市府幕僚遞消息給高虹安，告知前天場勘發現的廢電線「整支被抽走了」，讓高虹安在開記者會中驚呼，懷疑是廠商出手「滅證」。

工地主任稱沒接到保全球場的訊息，昨早巡視球場「覺得電線不能出現在球場」才移除，因有滅證嫌疑，相關事證將一併送給新竹地檢署了解。

新竹棒球場去年7月未完成驗收就重啟使用，當時蔡英文 總統還陪同當時已投入桃園市長選戰的前市長林智堅 出席，結果因場地諸多疏失造成中職球星林哲瑄等多名球員受傷，引發軒然大波。

高虹安昨與副市長蔡麗清開記者會，揭露新竹棒球場工程疑有「偷工減料」重大問題。會中播放多則場勘影片，畫面中，隨機取樣外野草皮土壤，不僅在淺層土壤挖到超過3公分大的石頭，還有紅磚頭，甚至發現廢棄電線等，明顯未達合約載明土壤級配要求，質疑廠商偷工減料罪嫌重大。

高虹安說，契約設計圖明載廠商要填28公分沙土，不應出現大於3公分的石頭，更別提廢棄磚頭、電線等異物，會勘人員也說，去年12月14日及今年1月4日兩次取樣，開挖不到10公分，從表層的細沙土再到厚清沙層間，都存在一堆不應出現的異物。

「顯然球員受傷不是意外，是場地不符安全規定造成。」高虹安直言，隨便開挖取樣，就發現許多廢棄物，新竹棒球場「像是廢土掩埋場」，明顯是偷工減料，違約情況不可思議，且灑水測試球場「上頭是濕的，下面是乾的」，代表草皮、土壤都排水不佳。

152項為累計缺失包含27項球員工會、84項（媒體報導、球隊回饋及會勘、體育署會勘、轉播單位會勘、ＯＴ廠商要求、衛生局會勘、議員書面意見）、41項（球員工會、中職聯盟、ＷＢＣ會勘、全日大練習賽、高中練習賽、改善小組會勘），部分已改善，市府正在全面盤點。

高虹安上任後積極了解新竹棒球場改善情形，但愈看心愈慌，「不是挖到大秘寶，而是挖到廢棄物。」她不解「若填充不符土壤級配，為何在層層關卡中能夠過關？」

未來是否大面積開挖新竹棒球場？高虹安說，新竹棒球場去年中已點交給ＯＴ廠商龍來公司，會和龍來公司討論，並尊重龍來的想法，或配合檢調調查決定是否開挖，了解是否還有更多不該存在的廢棄物。林智堅的前竹市府團隊成員與廠商昨都未對此事回應。