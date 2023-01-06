挖出廢磚、廢電線…盤點出152缺失 12億新竹球場如廢土場
斥資12億元(台幣，約3907萬美元)改建的新竹市立棒球場工程再爆多項嚴重缺失，新竹市長高虹安昨開記者會表示，工務處共盤點出152項缺失，包括場勘挖出廢磚、廢土、廢電線等，猶如「廢土掩埋場」，明顯偷工減料，今年無法舉辦世界棒球經典賽（WBC）熱身賽。
記者會過程中，還發生一段插曲，市府幕僚遞消息給高虹安，告知前天場勘發現的廢電線「整支被抽走了」，讓高虹安在開記者會中驚呼，懷疑是廠商出手「滅證」。
工地主任稱沒接到保全球場的訊息，昨早巡視球場「覺得電線不能出現在球場」才移除，因有滅證嫌疑，相關事證將一併送給新竹地檢署了解。
新竹棒球場去年7月未完成驗收就重啟使用，當時蔡英文總統還陪同當時已投入桃園市長選戰的前市長林智堅出席，結果因場地諸多疏失造成中職球星林哲瑄等多名球員受傷，引發軒然大波。
高虹安昨與副市長蔡麗清開記者會，揭露新竹棒球場工程疑有「偷工減料」重大問題。會中播放多則場勘影片，畫面中，隨機取樣外野草皮土壤，不僅在淺層土壤挖到超過3公分大的石頭，還有紅磚頭，甚至發現廢棄電線等，明顯未達合約載明土壤級配要求，質疑廠商偷工減料罪嫌重大。
高虹安說，契約設計圖明載廠商要填28公分沙土，不應出現大於3公分的石頭，更別提廢棄磚頭、電線等異物，會勘人員也說，去年12月14日及今年1月4日兩次取樣，開挖不到10公分，從表層的細沙土再到厚清沙層間，都存在一堆不應出現的異物。
「顯然球員受傷不是意外，是場地不符安全規定造成。」高虹安直言，隨便開挖取樣，就發現許多廢棄物，新竹棒球場「像是廢土掩埋場」，明顯是偷工減料，違約情況不可思議，且灑水測試球場「上頭是濕的，下面是乾的」，代表草皮、土壤都排水不佳。
152項為累計缺失包含27項球員工會、84項（媒體報導、球隊回饋及會勘、體育署會勘、轉播單位會勘、ＯＴ廠商要求、衛生局會勘、議員書面意見）、41項（球員工會、中職聯盟、ＷＢＣ會勘、全日大練習賽、高中練習賽、改善小組會勘），部分已改善，市府正在全面盤點。
高虹安上任後積極了解新竹棒球場改善情形，但愈看心愈慌，「不是挖到大秘寶，而是挖到廢棄物。」她不解「若填充不符土壤級配，為何在層層關卡中能夠過關？」
未來是否大面積開挖新竹棒球場？高虹安說，新竹棒球場去年中已點交給ＯＴ廠商龍來公司，會和龍來公司討論，並尊重龍來的想法，或配合檢調調查決定是否開挖，了解是否還有更多不該存在的廢棄物。林智堅的前竹市府團隊成員與廠商昨都未對此事回應。
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