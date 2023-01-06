我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

賴清德新竹市開講 台下轟林智堅與議員提名制度

記者丘采薇、王駿杰／台北6日電
副總統賴清德（前排左三）5日先到天公壇參拜，隨後出席新竹市「向黨員報告」政見發表會。(記者王駿杰／攝影)
副總統賴清德（前排左三）5日先到天公壇參拜，隨後出席新竹市「向黨員報告」政見發表會。(記者王駿杰／攝影)

副總統賴清德昨晚到新竹市出席「向黨員報告」政見發表會，支持者砲火對準前市長林智堅論文案與議員提名毫無制度，且未約束網軍，導致形象下跌流失中間選民；林智堅未現身，僅前副市長沈慧虹到場。賴清德強調誠懇面對批評指教，但面對中共武力威脅，台灣人必須要下決心守護自己。

有資深黨員批，到競選總部沒人認識他們，沒有感受到溫暖，轟此次選舉議員提名毫無制度。另外，民進黨網軍未加節制，導致綠營形象下跌，流失搖擺不定的中間選民支持也是敗選關鍵之一，希望賴清德提出明確方針，找出合理方法挽留流失票源。

賴清德說，他希望將支持民進黨的力量集中，黨才有機會重振旗鼓，重新再起。賴說，目前大陸不但進行軍演，還有兩千多門飛彈對準台灣，在國際上欺壓台灣，過去國民黨要求大家反攻大陸，如今竟然一百八十度轉變，令基層民眾憤慨，台灣人必須要下決心守護自己。

民進黨主席補選將於本月15日投票，唯一登記參選的副總統賴清德從去年12月下旬開始舉辦「向黨員報告」政見發表會，全國走透透，至今已經邁入第3周。

據悉，賴的所有座談會行程已經排定，下周最後衝刺，將回防基隆、台北市，最終場再回到自己的「本命區」台南市，象徵「堅持初衷」，另一個意義更是安撫最近已經焦慮到極限的深綠鐵票區。

據了解，許多南部公職更希望賴加碼舉辦活動，凝聚基層支持者熱情。根據規畫，賴清德今天前進雲林縣，8日前進嘉義縣、市及台中市。同一天的嘉義縣場次，英系立委陳明文、蔡易餘及嘉義縣長翁章梁都會參加，英系與賴清德的互動也受到矚目。

賴清德10日起將回防北台灣。10日先到宜蘭，11日在基隆，12日則選在台北市劍潭活動中心舉行，14日、也是投票前一天，白天先回到深綠區屏東縣，晚上壓軸場次再回到台南市。據悉，台南市場次特別選東區關帝殿旁，代表賴回到從政的起點，賴過去參選國大及立委都是從台南市東區發跡，也希望象徵一系列活動「從家鄉（新北）出發、回故鄉報告」。

賴清德 民進黨 提名

上一則

警署傳高階異動 台南找人選鎮黑金

下一則

台「購物站天后」炒股海削3000萬 陸籍總裁80萬交保

延伸閱讀

南市議會黑金風暴 賴清德：應嚴辦 該關就關

南市議會黑金風暴 賴清德：應嚴辦 該關就關
侯友宜：兩岸交流要平等、尊嚴、友善

侯友宜：兩岸交流要平等、尊嚴、友善
台灣元旦升旗 蔡英文、賴清德、蔣萬安一同步出總統府

台灣元旦升旗 蔡英文、賴清德、蔣萬安一同步出總統府
黑白集／蔡賴裝睡藏算計

黑白集／蔡賴裝睡藏算計

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店