賴清德新竹市開講 台下轟林智堅與議員提名制度

副總統賴清德（前排左三）5日先到天公壇參拜，隨後出席新竹市「向黨員報告」政見發表會。(記者王駿杰／攝影)

副總統賴清德 昨晚到新竹市出席「向黨員報告」政見發表會，支持者砲火對準前市長林智堅論文案與議員提名 毫無制度，且未約束網軍，導致形象下跌流失中間選民；林智堅未現身，僅前副市長沈慧虹到場。賴清德強調誠懇面對批評指教，但面對中共武力威脅，台灣人必須要下決心守護自己。

有資深黨員批，到競選總部沒人認識他們，沒有感受到溫暖，轟此次選舉議員提名毫無制度。另外，民進黨 網軍未加節制，導致綠營形象下跌，流失搖擺不定的中間選民支持也是敗選關鍵之一，希望賴清德提出明確方針，找出合理方法挽留流失票源。

賴清德說，他希望將支持民進黨的力量集中，黨才有機會重振旗鼓，重新再起。賴說，目前大陸不但進行軍演，還有兩千多門飛彈對準台灣，在國際上欺壓台灣，過去國民黨要求大家反攻大陸，如今竟然一百八十度轉變，令基層民眾憤慨，台灣人必須要下決心守護自己。

民進黨主席補選將於本月15日投票，唯一登記參選的副總統賴清德從去年12月下旬開始舉辦「向黨員報告」政見發表會，全國走透透，至今已經邁入第3周。

據悉，賴的所有座談會行程已經排定，下周最後衝刺，將回防基隆、台北市，最終場再回到自己的「本命區」台南市，象徵「堅持初衷」，另一個意義更是安撫最近已經焦慮到極限的深綠鐵票區。

據了解，許多南部公職更希望賴加碼舉辦活動，凝聚基層支持者熱情。根據規畫，賴清德今天前進雲林縣，8日前進嘉義縣、市及台中市。同一天的嘉義縣場次，英系立委陳明文、蔡易餘及嘉義縣長翁章梁都會參加，英系與賴清德的互動也受到矚目。

賴清德10日起將回防北台灣。10日先到宜蘭，11日在基隆，12日則選在台北市劍潭活動中心舉行，14日、也是投票前一天，白天先回到深綠區屏東縣，晚上壓軸場次再回到台南市。據悉，台南市場次特別選東區關帝殿旁，代表賴回到從政的起點，賴過去參選國大及立委都是從台南市東區發跡，也希望象徵一系列活動「從家鄉（新北）出發、回故鄉報告」。