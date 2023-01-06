我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

差1字罰20萬…NCC「追殺式」裁罰 中天抗罰再逆轉

台灣新聞組／台北6日電

中天新聞台五年前播出高雄市長選舉新聞，指當時陳其邁造勢活動尚未結束民眾已走光，綠營立委邱議瑩拿麥克風喊「大家麥離開」（大家不要離開），國家通訊傳播委員會（NCC）認邱是講 「大家嘸離開」（大家沒有離開），因此依違反衛星廣播電視法裁罰20萬元（台幣，以下同），中天不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判中天勝訴、免罰。台北中國時報報導，這是中天遭NCC「追殺式」裁罰中，又一起逆轉改判撤銷裁罰。

據報導，自2019年起，中天播出的多則新聞，都遭受NCC以「追殺式」裁罰，包括「鳳凰展翅雲」、「黑衣人霸凌女學生」及「少女率眾霸凌情敵」，及批評農委會主委陳吉仲不適任的新聞各遭罰40萬元，另報導登革熱防疫措施兩則新聞各遭罰60萬元，但經中天提起行政訴訟後，法院都撤銷NCC裁罰處分。

中天新聞台2018年11月12日播出陳其邁造勢活動，邱議瑩打悲情牌，隔年2月19日NCC認違反衛廣法裁罰20萬元，中天提行政訴訟救濟，一審撤銷處分判中天勝訴。NCC上訴後，北高行廢棄發回，北院更一審改判中天敗訴，中天提上訴，案經北高行合議庭審理後，日前逆轉改判。

北高行認為，中天節目指「台下民眾已經走光光了」時，同時播放紅色塑膠椅堆疊、地面有許多垃圾畫面，可見非憑空虛構；另關於邱議瑩究竟是喊「大家不要離開」或「大家沒有離開」，NCC諮詢委員意見分歧，法院勘驗也難以辨明。北高行指出，NCC指中天節目違法並裁罰，有所違誤應撤銷，判中天勝訴確定。

霸凌 防疫

上一則

黑吃黑？男遭擄報案 警開11槍追丟人…隔天他已被埋土中

下一則

黑白集／蹭軍事新聞熱度 「國防專家」滿街走

延伸閱讀

陳其邁挺留任 蘇貞昌：有人願意站出來講話 倍感溫暖

陳其邁挺留任 蘇貞昌：有人願意站出來講話 倍感溫暖
陳其邁公開挺蘇貞昌留任閣揆 綠派系躁動

陳其邁公開挺蘇貞昌留任閣揆 綠派系躁動
內閣改組？陳其邁：支持蘇院長 內閣穩定政局才會穩定

內閣改組？陳其邁：支持蘇院長 內閣穩定政局才會穩定
賴清德：若無威脅 更盼和平保台

賴清德：若無威脅 更盼和平保台

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店