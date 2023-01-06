差1字罰20萬…NCC「追殺式」裁罰 中天抗罰再逆轉

中天新聞台五年前播出高雄市長選舉新聞，指當時陳其邁造勢活動尚未結束民眾已走光，綠營立委邱議瑩拿麥克風喊「大家麥離開」（大家不要離開），國家通訊傳播委員會（NCC）認邱是講 「大家嘸離開」（大家沒有離開），因此依違反衛星廣播電視法裁罰20萬元（台幣，以下同），中天不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判中天勝訴、免罰。台北中國時報報導，這是中天遭NCC「追殺式」裁罰中，又一起逆轉改判撤銷裁罰。

據報導，自2019年起，中天播出的多則新聞，都遭受NCC以「追殺式」裁罰，包括「鳳凰展翅雲」、「黑衣人霸凌 女學生」及「少女率眾霸凌情敵」，及批評農委會主委陳吉仲不適任的新聞各遭罰40萬元，另報導登革熱防疫 措施兩則新聞各遭罰60萬元，但經中天提起行政訴訟後，法院都撤銷NCC裁罰處分。

中天新聞台2018年11月12日播出陳其邁造勢活動，邱議瑩打悲情牌，隔年2月19日NCC認違反衛廣法裁罰20萬元，中天提行政訴訟救濟，一審撤銷處分判中天勝訴。NCC上訴後，北高行廢棄發回，北院更一審改判中天敗訴，中天提上訴，案經北高行合議庭審理後，日前逆轉改判。

北高行認為，中天節目指「台下民眾已經走光光了」時，同時播放紅色塑膠椅堆疊、地面有許多垃圾畫面，可見非憑空虛構；另關於邱議瑩究竟是喊「大家不要離開」或「大家沒有離開」，NCC諮詢委員意見分歧，法院勘驗也難以辨明。北高行指出，NCC指中天節目違法並裁罰，有所違誤應撤銷，判中天勝訴確定。