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黑吃黑？男遭擄報案 警開11槍追丟人…隔天他已被埋土中

記者王淑君、巫鴻瑋／新竹6日電
竹北男子因詐團利益糾紛遭殺害埋屍案，嫌犯案發後將作案時衣物丟棄在彰化一處大排水溝，專案小組沿路追查蒐證。（記者巫鴻瑋／翻攝）
竹北男子因詐團利益糾紛遭殺害埋屍案，嫌犯案發後將作案時衣物丟棄在彰化一處大排水溝，專案小組沿路追查蒐證。（記者巫鴻瑋／翻攝）

31歲陳姓男子上月29日在新竹縣竹北市連人帶車被押走，他半途打電話報案求救，警方追到台中沙鹿開11槍仍被嫌犯逃脫，隔天在苗栗後龍發現陳已遇害，埋在荒郊土堆中；全案疑是詐團利益糾紛引起，警方陸續逮捕三嫌，檢察官聲押獲准，主嫌張姓及藍姓男子案發隔天已潛逃至柬埔寨，發布通緝

警方調查，五名嫌犯與被害人都有詐欺前科，雙方疑有金錢糾紛，案發前嫌犯等人曾前往陳男位於竹北住處周邊勘查地形。

上月29日凌晨4時許，陳男在竹北住處外遭五嫌連人帶車擄走，當天上午6時許車子行經苗栗竹南地區，陳趁隙用手機報案，稱遭人押走、手腳遭綁，沿途看到許多風車（風力發電），竹南警方獲報立即通報竹北警分局。

竹北警方立即出動，追蹤陳男白色BMW行車軌跡，發現曾停留後龍一帶荒郊近兩小時，隨後沿西濱南下，警網追到台中沙鹿區攔截，遭嫌犯駕車衝撞，連開11槍仍遭兔脫。

陳男轎車隨後被棄置在台中龍井，警方研判轎車停留後龍山區近兩小時不尋常，返回搜索，隔天清晨果然在山區一處草叢發現可疑土堆，開挖後發現已遇害陳男，頭下腳上，雙手遭反銬，雙腳用繩子綁住，頭頂有利器重創傷勢。

警方調閱死者被擄前住處附近監視器查出五名嫌犯身分，均是彰化縣社頭鄉人，陸續逮捕徐姓等三人；三人供稱不認識死者，是受張男指使，當天押人到後龍山區，也是張男要求「處理」掉陳男。事後五人朋分陳男車上60萬元，張拿20萬，其餘各10萬元。

警方調查，五人犯案後，將衣物、作案圓鍬、電擊棒丟進社頭鄉大排水溝，進一步追查，發現張男和藍男在殺害陳男隔天清晨，就已搭機逃往柬埔寨。

警方研判，整起案件可能與「黑吃黑」金錢糾紛有關；新竹地檢署以徐等三人涉犯殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，對張男及藍男發布通緝。

通緝 西濱 手機

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