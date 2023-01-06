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CNN點名台灣「行人地獄」後 瑞士外交部：走斑馬線都會身亡

記者周湘芸／台北6日電
繼CNN評論台灣交通為「行人地獄」後，瑞士外交部官網也說，台灣駕駛不會禮讓行人，一不小心走在班馬線上都會身亡。（記者胡經周／攝影）
繼CNN評論台灣交通為「行人地獄」後，瑞士外交部官網也說，台灣駕駛不會禮讓行人，一不小心走在班馬線上都會身亡。（記者胡經周／攝影）

台交通亂象除被CNN評論為「行人地獄」，持續引發討論。立委王婉諭在臉書指出，瑞士外交部官網也評價來台旅遊「一不小心走在班馬線上都會身亡」；民進黨立委趙天麟呼籲比照歐盟，要求大型車加裝「先進駕駛輔助系統」。交通部表示，嚴肅看待近期國外對台灣行人交通安全的看法，正從修法、工程、執法三面向積極改善。

王婉諭說，瑞士外交部官網這樣評價來台旅遊：「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，即駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡。」

趙天麟昨則與民進黨湧言會成員、「台灣汽機車研發暨策略聯盟」AI發展諮委員徐學賢召開記者會，指根據交通部近十年統計，每年約402人因大型車交通事故死亡，每年大型車轉彎造成事故數有1483件，平均死亡人數約64.2人、受傷人數約1566人，應比照歐盟等先進國家，要求大型車納入自動緊急煞車、車道維持輔助與駕駛監控系統等。

趙天麟也呼籲政府應召開多場次跨部會和產業界的公聽會，以智慧交通解決大型車視覺死角與內輪差問題。

交通部政次陳彥伯說，行人交通安全改善近期已攜手內政部警政署、營建署與各地方政府進行三面向改善作業，修法面要將路口不禮讓行人的罰鍰加重，最高罰鍰從現行3600台幣（約117.2美元）提高到6000台幣（約117.2美元），目前立法院已一讀通過進入朝野協商階段，交通部會積極與立法院溝通，期盼能夠盡速通過修法。

歐盟 民進黨 內政部

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