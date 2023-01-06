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台「購物站天后」炒股海削3000萬 陸籍總裁80萬交保

記者張宏業／台北6日電
寶得利國際負責人張雅琍。（記者張宏業／攝影）
寶得利國際負責人張雅琍。（記者張宏業／攝影）

號稱「購物站天后」的寶得利集團總裁張雅琍，被控結合股市作手、金主籌組炒股集團，兩年內分兩波炒作自家公司股票，不法獲利3000萬元（台幣，以下同），調查局認為全案有操縱股價弊端，昨天搜索約談12人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命張雅琍交保80萬元；寶得利發言人寧國輝交保50萬元。

同案約談包括提供人頭帳戶的王士銘交保25萬元、邱曉慧交保20萬元；寶得利員工廖錦生交保10萬元，其餘人請回。

據了解，張雅琍有陸籍身分，在檢調圈人脈豐沛，尤其與調查局有相當淵源，她曾在台北市中山區開設「逸仙樓」餐廳，過去有不少台北市調查處的站主任，都會去「逸仙樓」聚餐，張女不僅與鄭姓退休處長私交甚篤，也與基隆市前市長林右昌、前議長黃景泰熟識，昨天涉炒股遭約談消息傳出，讓不少調查局人員詫異；張女接受偵訊時，也是由檢察官轉任律師的連思藩陪同。

據調查，張雅琍等人在2017年10至12月間，利用相對成交、拉高壓低手法，炒作寶得利國際股票，將公司股價從每股19元拉抬至40元，估計已實現及擬制性獲利估計有1400萬元，此為第一階段炒股。

2018年3至8月間，張雅琍等人利用操縱股價手法，讓持股價維持在20多元的水準，辦案人員懷疑，可能與融資或質押股票，抑或是要變賣現股有關，已實現及擬制性獲利估計約有1600萬元；兩波炒股不法獲利約3000萬元。

張雅琍交保離開時，媒體問及是否有操縱股價？她未發表意見，由律師陪同搭保母車離開。寧國輝被問到相同問題，也沒表示意見。

寶得利在疫情前，是台灣專攻陸客一條龍式的旅遊、購物知名業者，讓張雅琍有「購物站天后」之稱，她自父親、寶得利董事長張竹煌手中接棒後，目前掛名負責人及集團總裁。

張雅琍於2013年號召逾50家觀光產業業者，成立「中華觀光精品產業協會」並擔任理事長，是國內觀光產業界聞人。

寶得利國際發言人寧國輝。（記者張宏業／攝影）
寶得利國際發言人寧國輝。（記者張宏業／攝影）
寶得利炒股人頭邱曉慧。（記者蘇健忠／攝影）
寶得利炒股人頭邱曉慧。（記者蘇健忠／攝影）
寶得利炒股人頭王士銘。記者張宏業／攝影
寶得利炒股人頭王士銘。記者張宏業／攝影

股價 觀光 股票

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