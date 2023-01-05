我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

調局官員變捷運癡漢？公然觸碰正妹下體 5分鐘猥褻2女

記者張宏業／台北5日電
調查局總務處科長邱享坤涉強制猥褻恐遭拔官。（本報資料照片）
調查局總務處科長邱享坤涉強制猥褻恐遭拔官。（本報資料照片）

調查局驚爆有官員搭捷運猥褻正妹遭逮捕重大風紀事件。調查局總務處科長邱享坤，涉於去年12月29日上午，在捷運板南線的車廂內，公然連續猥褻兩名女子，而且還是用手指觸摸被害人下體私處，兩名正妹不堪遭辱，聯合按鈴報警將邱男活逮，其中一人年僅18歲，全案由婦幼隊偵辦中，近日恐依強制猥褻罪函送台北地檢署偵辦。

現年55歲的邱享坤體型高大，當過調查局前局長張濟平秘書、新北市處雙和站組長、板橋站副主任、新竹縣站副主任，官途一路順遂，最高檢主任檢察官呂文忠擔任局長期間，還拔擢邱男升任局長秘書室機要科長，後來因故「平調」總務處科長，原是明日之星的他，沒想到跨年後驚爆在捷運車廂猥褻妙齡女子醜聞，消息傳出，令調查局上下一片譁然。

據了解，由於被害女子指證歷歷，台北市警中正一分局也已調閱相關監視畫面，相關證據與證述對邱享坤不利，調查局政風與督察系統已介入調查，邱男將面臨記大過拔官處分；至於邱男行為是涉性騷擾還是強制猥褻，將由檢察官來認定；強制猥褻罪是六個月以上五年以下徒刑。

知情人士指出，邱享坤在去年12月29日上午9點20分，搭乘捷運板南線往台北方向列車，當時正值尖峰期間，車廂內人不算少，邱先在江子翠開往龍山寺站途中，先站在一名28歲女子面前，然後就用手指公然觸碰被害人下體，女子驚覺遭到侵犯，嚇得連忙躲開。

誇張的是，邱享坤食髓知味，竟在捷運從龍山寺開往西門站途中，以同樣方法再觸摸一名妙齡女子的下體，這名被害人才剛滿18歲沒多久，邱男連續在五分鐘內，公然在捷運車廂內侵犯兩名女子，兩名被害人不甘受辱，決定按對講機報警。

中正一警分局忠孝西路派出所獲報後，立即在捷運台北車站等候，待列車一進站就趨前逮捕邱享坤。據了解，邱享坤否認有伸鹹豬手，強調當時正低頭滑手機，相關指控都與事實不符，但兩名女子供稱彼此互不相識，不可能隨便誣陷陌生男子，一口咬定邱男是用手指侵犯她們，堅持要提告，絕不姑息。

邱享坤派駐新竹縣站期間，曾在南投縣仁愛鄉清境農場民宿破獲大型電詐機房，逮捕陳姓主嫌等集團成員共29人，檢方聲押27人獲准，當時新竹縣站召開記者會，由邱男主持說明破案經過。

近來司法警察接連爆發風紀案，先是台南市警局三線一星秘書室主任莊武能，有不正當男關係，又涉及對新竹縣張姓女議員恐嚇取財千萬，如今又爆出菁英調查官在捷運連續猥褻妙齡女子，顯見螺絲鬆了。

捷運 檢察官 性騷擾

上一則

現金6000 普發政策0分 不發政治0分

下一則

哽咽落淚…宋逸民夫婦念稿不給問 挨批「演技不合格」

延伸閱讀

芝捷運公車、Metra列車 除夕夜免費搭乘

芝捷運公車、Metra列車 除夕夜免費搭乘
華映財報被控不實 林蔚山夫婦二審仍判無罪

華映財報被控不實 林蔚山夫婦二審仍判無罪
芝加哥捷運暴力犯罪率降 仍比疫前高2倍

芝加哥捷運暴力犯罪率降 仍比疫前高2倍
射擊行駛車輛 東谷男被控謀殺

射擊行駛車輛 東谷男被控謀殺

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪