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調薪+獎金 桃勤春節不罷工…長勤問題仍無進展

記者邱瓊玉、黃仲明／台北5日電
桃園航勤企業工會4日勞資協商前在場外表達訴求，會中資方則對工會提出的六訴求全埋單。（記者黃仲明／攝影）
桃園航勤企業工會4日勞資協商前在場外表達訴求，會中資方則對工會提出的六訴求全埋單。（記者黃仲明／攝影）

桃園機場航勤勞資爭議兩樣情。在交通部長王國材連日喊話下，交通部和華航就占逾八成股權的桃園航勤昨進行勞資協商，桃勤企業工會提出調薪4%、年終一個月加8萬及疫情激勵金1萬5000元（台幣，以下同）等六項訴求，資方全埋單，工會不再發動春節罷工投票；但日前集體請假影響航班的長榮航勤則無進展，春節「依法休假」未爆彈仍未拆解。

長勤員工因不滿年終僅一個月，元旦連假自發性請假癱瘓長榮航班，但至今勞資雙方對年終爭論仍無共識。

長榮航空企業工會顧問周聖凱說，長勤因沒工會，沒有統一窗口和公司對談，至今也沒看到長勤有提任何改善方案，如果一直沒進展，春節確實可能發生集體請假。尤其長勤員工現在都很心寒，華航集團願釋善意，但長勤資方卻態度強硬。

周聖凱說，長勤勞資爭議年終僅是導火線，長期人力不足、請不到特休等狀況才是根源，甚至有員工反映想直接離職，一旦爆發離職潮，恐比集體請假更麻煩，呼籲長勤盡快提出改善方案。長榮航勤則說，持續和員工溝通中。

至於昨桃勤勞資協商，桃勤企工副理事長湯文華說，資方一開始就提到原則上非常認同基層員工的工作辛勞，勞資雙方也都有體恤到春節疏運重要性，不希望造成航班大亂，因此各退一步，釋出善意。

工會六大訴求包括夜間津貼由現行50元調整至75元，調薪4%，年終一個月加8萬元及疫情激勵金1萬5000元。調整各職等薪資上限、各級別操作津貼增1000元，修護廠技術津貼2000元。原職等十年作業人員常態晉升。以及非編制人員，明確訂定轉任正職時間表等。

桃勤企工說，因桃勤董事長王正明釋出善意與激勵辛勞員工的方案，原訂明天要到交通部陳抗取消。

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