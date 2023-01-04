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2航勤春節停擺？交長喊話航空集團「助子公司好過年」

記者邱瓊玉、周湘芸、葉冠妤／台北4日電
長榮航勤3日請假人數已大幅減少，但年終爭議未解，春節是否又集體請假仍難料，圖為長勤員工3日在桃機搬運行李。（記者黃仲明／攝影）
長榮航勤3日請假人數已大幅減少，但年終爭議未解，春節是否又集體請假仍難料，圖為長勤員工3日在桃機搬運行李。（記者黃仲明／攝影）

長榮航勤年終勞資爭議未解，再加上桃園航勤6日擬針對春節罷工進行投票，桃機兩大航勤一旦「集體休假」，恐衝擊航空業春節疏運。交通部長王國材昨持續喊話，盼航空集團協助子公司，讓員工好過年，也強調春節罷工「不會讓它發生」；勞動部長許銘春則呼籲企業善盡社會責任，盡最大誠意主動與工會協商。

但有航空業人士說，A公司賺錢，要如何挪錢去B公司，還是應回歸公司法討論，從改善勞動條件著手；長榮航空企業工會理事長曲家雲則說，母公司本就應照顧基層，呼籲勞資坐下來談。

不只兩部會首長先後發聲，由桃勤負責地勤作業的台灣虎航董事長陳漢銘昨也受訪說，航空業是團隊戰，一旦人力影響，合作鏈有狀況，當然會讓其他航空公司連帶受衝擊，希望不要有這狀況發生，把旅客影響降到最低。

至於是否出現退團潮？品保協會公關主委李奇嶽說，旅客還在觀望，因還沒發展到確定罷工，但旅客當然還是很緊張。

長勤因年終僅一個月，同集團的長榮航空卻有三個月，員工元旦連假自發性請假，導致長榮航班行李裝卸延誤，昨早班雖僅剩十人請假，衝擊已小，但因年終問題未解，請假風波仍未停歇；華航是最大股東的桃勤，則因去年底勞資協商破裂，正醞釀春節罷工投票。

王國材說，以公司治理來看，發多少年終是看績效，但過去長勤、桃勤虧損主要因疫情減少航班，不是員工沒認真做事，是外部因素減少營收，但長榮、華航集團仍有賺錢，可合乎人情考量，協助子公司讓員工好過年；他並強調，春節罷工「不會讓它發生」。

許銘春也呼籲經營團隊，應將經營利潤與員工合理分享，善待基層員工，善盡企業社會責任，並盡最大誠意主動與工會協商，唯有將員工視為家人，才能留才於企業。

有航空業人士則認為，不同事業體、股東組成不一樣，錢挪來挪去，恐有違公司法，要想解決長榮航勤問題，應從勞動條件著手改善。且如今桃園航勤也有勞資爭議，依照部長說法，交通部也身為桃勤股東之一，又是華航股東，是不是也應要求華航妥善照顧桃勤員工？

長榮 罷工 投票

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