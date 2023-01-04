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境外移入驟增…自陸經港澳轉機抵台 1/6起需陰性證明

記者楊雅棠、許政榆、鄒尚謙／台北4日電
因應中國大陸疫情嚴峻，從大陸啟程經港澳轉機入境旅客也增加防疫規定。圖為大陸返台旅客進行唾液PCR檢驗。（記者黃仲明／攝影）
因應中國大陸疫情嚴峻，從大陸啟程經港澳轉機入境旅客也增加防疫規定。圖為大陸返台旅客進行唾液PCR檢驗。（記者黃仲明／攝影）

新冠疫情境外移入3日大增360例，為相隔168天新高，指揮官王必勝說，究竟其中多少人是從正值疫情高峰的中國大陸入境，需一段時間和移民署勾稽。指揮中心昨也宣布，自1月6日至31日，大陸啟程經港澳轉機的入境旅客，於搭機時須持48小時內PCR，或24小時內抗原快篩陰性報告。

大陸疫情嚴峻，台灣已於元旦起實施大陸直航航班及金馬小三通旅客入境唾液篩檢。王必勝說，自大陸返台的旅客中，約兩成經港澳轉機，因無檢疫措施，增加與港澳一致的防疫規定，從大陸啟程經港澳轉機入境的旅客，搭機時須提供上述相關證明。

至於指揮中心前天公布元旦當天桃機唾液篩檢陽性率高達27.8%。指揮中心發言人莊人祥昨說，當天另有133人從松山機場入境，檢驗後18人陽性，兩機場當日陽性率略下修至二成五。

此外，昨新增2萬4649例本土個案，仍較上周二上升0.9%，上周確診人數17萬2506例，更較前一周增加近四成；另增死亡22例，以及中重症27例，其中三例為兒童重症，分別為兩例MIS-C、一例肺炎。王必勝說，本土疫情上升快，需重新校正模型，加上重複感染占比持續上升，後續高峰單日確診人數上修破4萬。

疫情 機場 篩檢

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