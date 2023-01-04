陸輸台大閘蟹又驗出戴奧辛 台無限期封殺該養殖場

中國大陸出口「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出其他衛生項目不符規定。（圖：食藥署提供）

食藥署本周最新邊境 不合格食品中，日本 草莓一口氣六批的不合格，先前也已有多批不良記錄；中國大陸出口的大閘蟹本周也驗出環境汙染物「戴奧辛」。食藥署署長吳秀梅表示，由於戴奧辛汙染屬系統性的環境物染，針對該養殖場全面無限期禁止進口，凡中國輸入的大閘蟹也維持百分之百逐批查驗措施。

從中國大陸輸台的「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出戴奧辛10.4 pg / g wet weight超出限值的3.5、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8 pg / g wet weight則超出限值的6.5，總重6400公斤全數退運銷毀，進口商為「碩璿國際貿易有限公司」。

食藥署今針對中國大陸輸台的大閘蟹發布公告，由於不符台「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，考量戴奧辛汙染為環境汙染問題，為加強進口中國大閘蟹之源頭管理，針對檢出戴奧辛之養殖場(盤山縣東方旭海水產養殖場，註冊號：2100/AC001)，自112年1月3日(出口日)起暫停受理輸入查驗申請。

吳秀梅則說，中國大閘蟹戴奧辛超標屬於系統性環境汙染，已禁止該養殖場再申請報驗輸入食品，目前會先要求廠商提交報告，視情況再做進一步處理，但目前會維持「無限期」停止進口。

是否會派人前往查廠？吳秀梅表示，目前尚無相關規劃，環境汙染問題也並非查廠就可以解決，同時，即使食藥署派人前往，中國官方也不會開放專員前往查察，大閘蟹產季約到3月，短時間內戴奧辛的汙染恐怕也沒辦法解決，若要恢復進口，恐怕還需要一段時間。

此外，食藥署也針對日本草莓進行公告，表示去年12月期間，日本輸台鮮草莓經邊境查驗檢出六批不符合台「農藥殘留容許量標準」，已於去年12月21日發函要求日方於今年2月5日前，提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施。