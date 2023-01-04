我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

房東統一集團「收回自己做」 信義誠品年底熄燈

記者林海、何秀玲／台北4日電
信義誠品確定今年12月搬離台北市信義區。（本報資料照片）
信義誠品確定今年12月搬離台北市信義區。（本報資料照片）

信義誠品熄燈進入倒數，誠品昨天發信給廠商，表明信義店將營業至今年12月合約結束為止，此舉形同宣告誠品正式放棄與信義店房東統一集團續約。誠品承諾，「24小時閱讀的燈火永不熄滅」，將會另尋適合地點開出24小時營業書店

外傳松菸誠品未來將改為24小時書店，但誠品不願證實。

統一表示，收回後集團將自行規畫使用，不會租給外界業主；有關未來規畫，因為現行業者仍在營運中，不宜討論後續。此外，將祝福誠品能在其他地點持續繁榮昌盛。

去年六月誠品舉行股東會，董事長吳旻潔表示與統一集團爭取信義店續約遲遲沒有結果，不知道租約到期以後還能不能繼續經營下去。之後吳旻潔頻頻親上火線公開喊話，希望透過輿論帶給統一壓力，但統一僅回復，「照著合約走」。

誠品信義店所在的統一國際大樓由統一集團、太子建設、台南紡織、坤慶國際等七家公司共同持分，市場人士表示，當初統一給誠品的租約條件相當優惠，甚至已經不符合現在的市場行情，加上本身對於百貨商場有興趣，要「收回自己做」傳聞一直都有。

而統一去年6月舉行臨時董事會，向另外兩大業主環泥建設及坤慶國際買下統一國際大樓地下二層至六樓的商場持分，等於掌握誠品信義店商場全部持分，去年底還代子公司統上開發建設公告，以近80億台幣取得誠品信義店現址的使用權資產，更坐實這項傳聞。

誠品承諾，24小時閱讀的燈火永不熄滅。此外，今年規畫的亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店，將在下半年與民眾見面，也將深入全台開展社區創新店，積極整合線上下全通路。

信義誠品確定今年12月搬離台北市信義區。（中央社）
信義誠品確定今年12月搬離台北市信義區。（中央社）

書店 股東會 房東

上一則

陳其邁挺留任 蘇貞昌：有人願意站出來講話 倍感溫暖

下一則

馬政府發消費券 綠當時喊發現金

延伸閱讀

習近平賀詞提兩岸一家親 柯文哲：講不重要 做才重要

習近平賀詞提兩岸一家親 柯文哲：講不重要 做才重要
新聞眼／統一不是口號 宋濤挑戰大

新聞眼／統一不是口號 宋濤挑戰大
日本岸田內閣骨牌辭官潮 復興大臣求去2個月來第四人

日本岸田內閣骨牌辭官潮 復興大臣求去2個月來第四人
20大後首次政治局民主生活會 習近平強調對黨忠誠

20大後首次政治局民主生活會 習近平強調對黨忠誠

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成