房東統一集團「收回自己做」 信義誠品年底熄燈

信義誠品確定今年12月搬離台北市信義區。（本報資料照片）

信義誠品熄燈進入倒數，誠品昨天發信給廠商，表明信義店將營業至今年12月合約結束為止，此舉形同宣告誠品正式放棄與信義店房東 統一集團續約。誠品承諾，「24小時閱讀的燈火永不熄滅」，將會另尋適合地點開出24小時營業書店 。

外傳松菸誠品未來將改為24小時書店，但誠品不願證實。

統一表示，收回後集團將自行規畫使用，不會租給外界業主；有關未來規畫，因為現行業者仍在營運中，不宜討論後續。此外，將祝福誠品能在其他地點持續繁榮昌盛。

去年六月誠品舉行股東會 ，董事長吳旻潔表示與統一集團爭取信義店續約遲遲沒有結果，不知道租約到期以後還能不能繼續經營下去。之後吳旻潔頻頻親上火線公開喊話，希望透過輿論帶給統一壓力，但統一僅回復，「照著合約走」。

誠品信義店所在的統一國際大樓由統一集團、太子建設、台南紡織、坤慶國際等七家公司共同持分，市場人士表示，當初統一給誠品的租約條件相當優惠，甚至已經不符合現在的市場行情，加上本身對於百貨商場有興趣，要「收回自己做」傳聞一直都有。

而統一去年6月舉行臨時董事會，向另外兩大業主環泥建設及坤慶國際買下統一國際大樓地下二層至六樓的商場持分，等於掌握誠品信義店商場全部持分，去年底還代子公司統上開發建設公告，以近80億台幣取得誠品信義店現址的使用權資產，更坐實這項傳聞。