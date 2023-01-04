道路設計藏魔鬼 政府卻鬼遮眼？

台中市一家三口走在斑馬線上，卻遭左轉公車撞擊，導致母親及嬰兒雙亡的憾事，坐實外媒稱「台灣是行人地獄」的可恥烙印。台灣的考照制度與交通法制向來「以車為本」，未教駕駛人禮讓文化，是馬路變成殺戮戰場的主因。而從中央到地方，從未認真檢討現有道路工程設計的缺失與陷阱，讓台灣成為一個能製造先進晶片 、卻又讓行人死在斑馬線成為日常的荒謬之島。

2018年起，台灣每年車禍 死亡人數逐年上升，2020年更逼近3000人。前年雖略降十人，但去年1到10月，即有2560人，比前年同期多出149人，其中行人即高達300人，且半數都發生在路口。台灣區 區小島，每年竟有近3000人死於輪下，當然是文明之恥。但每次發生重大車禍，從官方到媒體往往只探討駕駛行為不當，卻忽略了不良的道路設計更是隱形「加害者」。

以台中這起車禍為例，公車駕駛左轉未禮讓當然是肇事主因，但車禍地點是比十字路口更複雜的四叉路口，人流、車流錯綜頻繁，卻未設置車輛左轉燈號。左轉車為了搶快，車禍頻傳，當地居民皆視為危險路段，但市府卻未重視。根據實測，該路段的號誌讓行人與車輛同時通行的時間高達28秒，也置行人於險境。

除號誌設計失當，該路口也存在斑馬線過長，卻無任何防護設施的問題。歐美普遍的做法，會在大型路口的斑馬線中央設置庇護島，讓行人可分段過馬路；車輛因此需要更大的轉彎半徑，必須主動減速。此外，台灣多數斑馬線都緊貼路口，造成轉彎車輛與行人迫近，加大駕駛人視線死角。類似標誌、標線、號誌、道路曲線設計不當的交通工程，不僅台中市，全台俯拾皆是。要期望每個駕駛人開車都小心翼翼，顯然不切實際，落實道路設計「除錯」，才能把事故降到最低。

許多民眾的實際感受是：出了台北市，行人過馬路就如同進入叢林，不是車讓人，而是「人讓車」。但為何台北市能做到？這點，與首都的交通文化形塑，和市民公民意識的養成皆有關係。本報系聯合報11年前推出願景工程「公路正義」，積極倡議車輛應禮讓行人；當時的台北市長郝龍斌大力支持，除配合強力執法，更將禮讓納入公車評鑑項目，逐步養成禮讓文化。足見，要掃除行人地獄汙名，全繫乎地方首長決心。這次母嬰同亡悲劇是「媽媽市長」盧秀燕不可承受之重，除強化執法，應立刻全面檢視不當的交通工程設計，否則市府將面對國賠究責。

台灣會成行人地獄，中央的輕忽與疏於打造良好用路文化，更是主要關鍵。五年來，車禍死亡人數一路攀升，交通部始終無視。最近，因外媒報導台灣交通聲名狼藉，才祭出提高不禮讓行人的罰則。然而，罰則提高，卻未同步加強執法力道，罰則再重也是空包彈。更重要的是，交通部雖也提到優先檢討道路工程法規，卻始終無意全面盤點現行設計不當的路口。

因車禍死亡數居高不下，行政院長蘇貞昌從前年治安會報開始關注交通安全議題。諷刺的是，去年前十個月車禍死亡人數，較前年同期增加6%，卻始終找不出解方。台中這起血淋淋的案例，便告訴蘇揆：路口號誌及道路設計不良，正是主要問題所在。行政院大張旗鼓研究了一年，卻找不出交通病因，當然也就無法對症下藥。

台灣要除去「行人地獄」之汙名，端視中央與地方政府的決心，更重要的是，得把每條路潛藏的「魔鬼」找出來，否則行人難逃險境。