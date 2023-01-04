我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」休士頓華女重傷喪命

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

道路設計藏魔鬼 政府卻鬼遮眼？

聯合報社論

台中市一家三口走在斑馬線上，卻遭左轉公車撞擊，導致母親及嬰兒雙亡的憾事，坐實外媒稱「台灣是行人地獄」的可恥烙印。台灣的考照制度與交通法制向來「以車為本」，未教駕駛人禮讓文化，是馬路變成殺戮戰場的主因。而從中央到地方，從未認真檢討現有道路工程設計的缺失與陷阱，讓台灣成為一個能製造先進晶片、卻又讓行人死在斑馬線成為日常的荒謬之島。

2018年起，台灣每年車禍死亡人數逐年上升，2020年更逼近3000人。前年雖略降十人，但去年1到10月，即有2560人，比前年同期多出149人，其中行人即高達300人，且半數都發生在路口。台灣區區小島，每年竟有近3000人死於輪下，當然是文明之恥。但每次發生重大車禍，從官方到媒體往往只探討駕駛行為不當，卻忽略了不良的道路設計更是隱形「加害者」。

以台中這起車禍為例，公車駕駛左轉未禮讓當然是肇事主因，但車禍地點是比十字路口更複雜的四叉路口，人流、車流錯綜頻繁，卻未設置車輛左轉燈號。左轉車為了搶快，車禍頻傳，當地居民皆視為危險路段，但市府卻未重視。根據實測，該路段的號誌讓行人與車輛同時通行的時間高達28秒，也置行人於險境。

除號誌設計失當，該路口也存在斑馬線過長，卻無任何防護設施的問題。歐美普遍的做法，會在大型路口的斑馬線中央設置庇護島，讓行人可分段過馬路；車輛因此需要更大的轉彎半徑，必須主動減速。此外，台灣多數斑馬線都緊貼路口，造成轉彎車輛與行人迫近，加大駕駛人視線死角。類似標誌、標線、號誌、道路曲線設計不當的交通工程，不僅台中市，全台俯拾皆是。要期望每個駕駛人開車都小心翼翼，顯然不切實際，落實道路設計「除錯」，才能把事故降到最低。

許多民眾的實際感受是：出了台北市，行人過馬路就如同進入叢林，不是車讓人，而是「人讓車」。但為何台北市能做到？這點，與首都的交通文化形塑，和市民公民意識的養成皆有關係。本報系聯合報11年前推出願景工程「公路正義」，積極倡議車輛應禮讓行人；當時的台北市長郝龍斌大力支持，除配合強力執法，更將禮讓納入公車評鑑項目，逐步養成禮讓文化。足見，要掃除行人地獄汙名，全繫乎地方首長決心。這次母嬰同亡悲劇是「媽媽市長」盧秀燕不可承受之重，除強化執法，應立刻全面檢視不當的交通工程設計，否則市府將面對國賠究責。

台灣會成行人地獄，中央的輕忽與疏於打造良好用路文化，更是主要關鍵。五年來，車禍死亡人數一路攀升，交通部始終無視。最近，因外媒報導台灣交通聲名狼藉，才祭出提高不禮讓行人的罰則。然而，罰則提高，卻未同步加強執法力道，罰則再重也是空包彈。更重要的是，交通部雖也提到優先檢討道路工程法規，卻始終無意全面盤點現行設計不當的路口。

因車禍死亡數居高不下，行政院長蘇貞昌從前年治安會報開始關注交通安全議題。諷刺的是，去年前十個月車禍死亡人數，較前年同期增加6%，卻始終找不出解方。台中這起血淋淋的案例，便告訴蘇揆：路口號誌及道路設計不良，正是主要問題所在。行政院大張旗鼓研究了一年，卻找不出交通病因，當然也就無法對症下藥。

台灣要除去「行人地獄」之汙名，端視中央與地方政府的決心，更重要的是，得把每條路潛藏的「魔鬼」找出來，否則行人難逃險境。

車禍 灣區 晶片

上一則

陸輸台大閘蟹又驗出戴奧辛 台無限期封殺該養殖場

下一則

新聞眼／大動作查台南黑金 來真的？

延伸閱讀

韓星IU曝耳咽管開放症如地獄 一般人也會有 常見5病因

韓星IU曝耳咽管開放症如地獄 一般人也會有 常見5病因
送走多災多難2022 全球接力迎新年 傳達愛與和平

送走多災多難2022 全球接力迎新年 傳達愛與和平
烏克蘭跨年遇空襲 澤倫斯基痛批俄「與魔鬼為伍」

烏克蘭跨年遇空襲 澤倫斯基痛批俄「與魔鬼為伍」
魔鬼塔

魔鬼塔

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成