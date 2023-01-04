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台前藝人馬永玲涉炒股套利4億 遭起訴

記者蔣永佑／台北4日電
誠創科技董事長馬永玲因勾結股市作手炒股遭北檢起訴。(本報資料照片)
誠創科技董事長馬永玲因勾結股市作手炒股遭北檢起訴。(本報資料照片)

上市公司誠創科技董事長馬永玲，涉嫌與熟識的元大證券前副總許國樑聯手，透過股市作手炒作股票；他們以3家公司、22名人頭的37個證券戶進行相對交易，將公司股價從12元炒到27元，套利4億998萬餘元，台北地檢署昨天依違反證交法操縱股價等罪嫌起訴馬、許等9人，建請法院沒收不法所得。

67歲馬永玲是元大集團創辦人馬志玲三弟，曾以藝名「馬永霖」演出電影，2000年創立公司、2007年股票興櫃、2008年股票上市，主攻半導體精密陶瓷與被動元件。

檢方調查，2016年間，馬永玲為開發新產品，計畫投入多晶藍寶石產業，為購買相關設備成品、材料而有資金需求，但因誠創股價長期低迷、交易量不振，他與誠創副總梁宣英、稽核主管康書銘提供9,716萬餘元資金，找來許國樑協助，交由鄭國良等股市作手炒作股價。馬、許等人在2016年10月1日至2017年12月31日間，分3階段將誠創股價自12.2元開始拉抬，待市場產生信心後，宣布發行1萬股新股進行現金增資及3億元可轉換公司債，再大量倒貨、出脫持股。期間為避免增資發行新股致股價下跌，馬永玲指示許國樑等人製造交易熱絡假象，待完成現金增資及公司債發行後，將股價拉抬至27.4元最高點。

股價 股票 證券

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