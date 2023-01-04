桃園幫派精神領袖槍擊案 警：不是職業槍手開槍 一定有藏鏡人

綽號「黑人」的郭信一在一九九○年代出道，曾因涉殺警案、偽造死亡證明等入獄。報系資料照片

桃園市幫派 「黑人 家族」精神領袖郭信一前天遭槍殺，檢方昨天相驗認定至少身中七槍，致命傷是左胸近心臟部位，今天將剖驗確認。槍手疑似埋伏兩天，行凶後駕車逃亡，車輛燒毀，警方在車上尋獲兩面變造車牌及疑似槍枝零件，已送鑑識是否為凶槍。

「應該不是職業槍手，涉案人看起來比較像幫派的『阿弟仔』，幕後一定有教唆的藏鏡人」。警方專案小組認為，槍手雖穿帽Ｔ、戴口罩，犯案後從容駕車脫逃，之後還燒車製造查緝斷點，但在犯案現場守候多時，開槍手法又有些粗糙，因此研判不是職業殺手所為。

根據警方掌握情資，郭信一近年退隱江湖卻持續操盤毒品 交易，黑人家族也是北桃園幫派販毒大宗，懷疑毒品糾紛引起。由於道上傳出，黑人家族去年十一月走私市值上億元毒品未交貨，向下游買家稱「被海關抄了」，買家質疑說法真實性，認為遭「黑吃黑」，雙方曾爆衝突，警方不排除這宗命案和毒品糾紛有關，正循線查緝。

桃園市長張善政昨赴桃園分局聽案情及偵辦情形簡報，他說，當街行凶駭人聽聞，最重要工作是查到水落石出，警方有進展都會通報市政府，將清查幫派賴以維生行業，避免引發幫派火併。

桃園幫派「黑人家族」郭信一遭槍手當街擊斃，警方封鎖現場。(圖／聯合報讀者提供)

郭是前天傍晚從桃園區泰昌十街住家出門倒垃圾遭槍殺，家屬昨上午到現場招魂，下午赴桃園殯儀館配合檢方相驗，低調表示尊重檢警辦案。檢方相驗，郭前胸及後背各有四處彈孔、右手一處彈孔，全身彈孔九處，部分是貫穿槍傷，因現場撿到七個彈殼，研判歹徒開七槍。

警方調查，槍手作案後，開車到新北市樹林區燒車，車輛引擎號碼等可辨識部分嚴重燒毀，車頭及車內各有一面變造車牌，車上有疑似槍枝零件，因燒車地點監視器少，警方仍在調查槍手之後的逃逸路徑。據透露，作案車輛在元旦就出現在郭信一住處附近，顯示槍手接連埋伏兩天。