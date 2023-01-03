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中影影片用於轉型正義 藝文界：別再扯政治了

台灣新聞組／台北3日電
包括《囍宴》（見圖）等中影202部影片移入促轉基金，國發會稱將用於轉型正義之用。(圖：新北市文化局提供)
包括《囍宴》（見圖）等中影202部影片移入促轉基金，國發會稱將用於轉型正義之用。(圖：新北市文化局提供)

國發會接手促進轉型正義基金，將自中影公司取得的202部影片資產所有權及著作財產權，捐贈文化部轄下國家電影及視聽文化中心，其中不乏名導李安、侯孝賢的作品，國發會表示，這批影片須作為轉型正義相關文化事務之用，引發外界沾染政治味的疑慮。

中影2018年被黨產會認定為不當黨產，118億元台幣資產慘遭凍結，雙方展開漫長行政訴訟，最終於2021年8月24日締結行政和解契約，包括給付國庫9.5億元，及2006年4月27日前的著作、影片權都讓與國有。

中央社報導，國發會表示，去年5月間，原促進轉型正義委員會依法解散後，隨即由國家發展委員會承接促進轉型正義基金業務，並在去年9月2日召開管理會首次會議，達成多項共識，包括將這批影片資產透過契約捐贈方式，並約定相關使用時應落實傳達轉型正義理念。

國發會指出，這批珍貴影片資產包含動員國軍協助拍攝的愛國軍教片「英烈千秋」、「八百壯士」，侯孝賢早年作品「兒子的大玩偶」、「童年往事」，李安的父親三部曲「推手」、「囍宴」、「飲食男女」，以及蔡明亮「愛情萬歲」等獲國際肯定的電影佳作，總計202部。

這批影片源於2021年8月24日不當黨產處理委員會與中影公司簽署行政和解契約，由中影公司將2006年4月27日之前取得的著作財產權及影片資產所有權讓與國家。

台北中國時報報導，對於國發會說法，藝文界頗有微詞，認為這批影片雖然是中影拍攝，但如今都是珍貴文化資產，就別再扯政治了，如果連取得授權使用，都得提交說明，編一大串落落長的轉型正義理由，「不累嗎？」

據報導，導演蔡明亮表示，「沒有特別的想法。」國家影視聽中心則說，收到這些影片後，會策劃不同的主題影展，強調中影電影承載了很多台灣人的成長經驗，是珍貴的文化資產，會善加利用及推廣。

國發會表示，如何取得影片使用權，將依照國家影視聽中心規定。至於要如何與轉型正義連結？細節及作法還有待討論，電影內容未必有關轉型正義，但畢竟來源是促轉基金，可能在出品人、授權來源等畫面標示清楚。

電影 導演 影展

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