疑涉億元毒品交易 桃園黑幫老大倒垃圾遭槍殺

綽號「黑人」的郭信一在1990年代出道，曾因涉殺警案、偽造死亡證明等入獄。（本報資料照片）

桃園幫派「黑人家族」郭信一2日晚遭槍手當街擊斃，警方封鎖現場。（圖：讀者提供） 桃園在地幫派「黑人 家族」55歲精神領袖郭信一昨天傍晚出門倒垃圾，在住處外馬路遭槍手狙擊，他被開一槍後試圖逃跑，再被連開五槍，身中六槍當場死亡，江湖震撼。郭的友人說，郭11月時涉入市價近1億元的毒品 交易，卻提前被警方破獲，道上不排除案發原因與龐大利益有關。

綽號「黑人」的郭信一在1990年代出道，混跡桃園本土小南門幫，1993年前曾因迅雷被掃蕩，出獄後擁槍自重，自立門戶，成立「黑人家族」，過去坐穩桃園火車站商圈，以擁有強大火力和凶狠出名；郭還採用企業化經營，特別培植兩組勢力，讓這兩組人馬各自經營地盤和相互牽制，達到恐怖平衡。

2000年他出借手槍給殺警要犯蕭新財等人尋仇，對方遇警攔檢開槍打死兩名警員，事情鬧大讓郭闖出名號，還企圖偽造地檢署相驗報告書「詐死」。郭因涉殺警案、偽造死亡證明等入獄，在獄中繼續指揮小弟收200萬元保護費，當時再被判二年徒刑。

2012年，郭信一刑滿出獄，經營賭場詐賭、放高利貸、暴力討債，2015年再經桃園市刑大掃蕩入獄，出獄後開始低調，幾乎不問江湖事。桃園2019年發生血鷹幫車行挾持案，警方請郭出面勸降成功，九名人質獲救，顯示他江湖輩分仍高。

據了解，郭信一住在泰昌十街某社區三樓，平時不是他出門倒垃圾，昨天不知為何卻出門倒垃圾，突然被開槍，在泰昌十街46號前馬路上倒臥血泊中身亡。當時約傍晚5時35分，街上有許多市民等著要倒垃圾，均目擊槍殺案，嚇得不知所措。

該處偏僻且距離路口監視器有段距離，槍手疑預先觀察動線，昨天下午三時許到場埋伏，穿帽T戴口罩 ，郭一現身就射殺，行凶後徒步逃逸，犯案車輛開到新北市三峽與樹林交界的大漢溪畔柑園街巷內燒毀滅證。