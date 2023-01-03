我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

疑涉億元毒品交易 桃園黑幫老大倒垃圾遭槍殺

記者楊湛華、林昭彰／桃園3日電
綽號「黑人」的郭信一在1990年代出道，曾因涉殺警案、偽造死亡證明等入獄。（本報資料照片）
綽號「黑人」的郭信一在1990年代出道，曾因涉殺警案、偽造死亡證明等入獄。（本報資料照片）

桃園幫派「黑人家族」郭信一2日晚遭槍手當街擊斃，警方封鎖現場。（圖：讀者提供）
桃園幫派「黑人家族」郭信一2日晚遭槍手當街擊斃，警方封鎖現場。（圖：讀者提供）
桃園在地幫派「黑人家族」55歲精神領袖郭信一昨天傍晚出門倒垃圾，在住處外馬路遭槍手狙擊，他被開一槍後試圖逃跑，再被連開五槍，身中六槍當場死亡，江湖震撼。郭的友人說，郭11月時涉入市價近1億元的毒品交易，卻提前被警方破獲，道上不排除案發原因與龐大利益有關。

綽號「黑人」的郭信一在1990年代出道，混跡桃園本土小南門幫，1993年前曾因迅雷被掃蕩，出獄後擁槍自重，自立門戶，成立「黑人家族」，過去坐穩桃園火車站商圈，以擁有強大火力和凶狠出名；郭還採用企業化經營，特別培植兩組勢力，讓這兩組人馬各自經營地盤和相互牽制，達到恐怖平衡。

2000年他出借手槍給殺警要犯蕭新財等人尋仇，對方遇警攔檢開槍打死兩名警員，事情鬧大讓郭闖出名號，還企圖偽造地檢署相驗報告書「詐死」。郭因涉殺警案、偽造死亡證明等入獄，在獄中繼續指揮小弟收200萬元保護費，當時再被判二年徒刑。

2012年，郭信一刑滿出獄，經營賭場詐賭、放高利貸、暴力討債，2015年再經桃園市刑大掃蕩入獄，出獄後開始低調，幾乎不問江湖事。桃園2019年發生血鷹幫車行挾持案，警方請郭出面勸降成功，九名人質獲救，顯示他江湖輩分仍高。

據了解，郭信一住在泰昌十街某社區三樓，平時不是他出門倒垃圾，昨天不知為何卻出門倒垃圾，突然被開槍，在泰昌十街46號前馬路上倒臥血泊中身亡。當時約傍晚5時35分，街上有許多市民等著要倒垃圾，均目擊槍殺案，嚇得不知所措。

該處偏僻且距離路口監視器有段距離，槍手疑預先觀察動線，昨天下午三時許到場埋伏，穿帽T戴口罩，郭一現身就射殺，行凶後徒步逃逸，犯案車輛開到新北市三峽與樹林交界的大漢溪畔柑園街巷內燒毀滅證。

郭信一左右肩膀各中一槍、左右鎖骨各一槍、右手掌一槍、左腹一槍，手法殘酷，研判應是尋仇，槍手初判僅一人，但不排除有同夥接應，檢警全力緝凶。

桃園幫派「黑人家族」郭信一2日晚遭槍手當街擊斃，作案車輛在新北市樹林區尋獲，已被...
桃園幫派「黑人家族」郭信一2日晚遭槍手當街擊斃，作案車輛在新北市樹林區尋獲，已被放火燒毀。（記者林昭彰／翻攝）

黑人 口罩 毒品

上一則

若真侯盧配要接新北還台中 江啟臣：這是假設中的假設

下一則

交大首任校長 87歲郭南宏染新冠病逝

延伸閱讀

河濱縣警攔檢遭槍殺 嫌犯被擊斃

河濱縣警攔檢遭槍殺 嫌犯被擊斃
大麻合法零售上路 嚴志文槍殺成懸案

大麻合法零售上路 嚴志文槍殺成懸案
涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕

涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕
南加大私人學生宿舍 保安被槍殺

南加大私人學生宿舍 保安被槍殺

熱門新聞

新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點搭乘直航班機來台乘客，入境時須配合進行唾液PCR檢驗，初步規劃集中在桃園機場第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影

中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢

2022-12-28 10:42

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世