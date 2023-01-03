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勞資無共識 長榮航勤、桃勤春節恐都要罷工

台灣新聞組／桃園3日電
長榮航勤員工因不滿年終僅一個月，連日來自發性請假，連董事長陳有玉昨都到第一線搬行李。（圖：讀者提供）
長榮航勤員工因不滿年終僅一個月，連日來自發性請假，連董事長陳有玉昨都到第一線搬行李。（圖：讀者提供）

長榮航勤爆發請假事件，春節疏運危機尚未解除，長榮航空強調，今天會恢復正常。不過，因勞資雙方對年終仍無共識，且資方態度強硬，已有員工透露春節期間仍會依法休假，恐擴大衝擊春節疏運。而更大未爆彈，恐是占桃園機場地勤工作量七成的華航子公司桃園航勤。

桃勤企業工會昨說，團體協約已逾20年不曾調整，工會提出的六大訴求因資方態度強硬不願溝通，導致去年底勞資協商破裂，工會不排除1月6日進行春節罷工投票。桃勤工會理事長陳國勳說，六大訴求包括夜間津貼從50元台幣調整至75元、提高薪資水平、薪資調增4%、重新訂定薪資結構、增加現行津貼，提出員工職等十年常態晉升改善方案，與探討升等制度與員工流失的關聯。

桃勤則回應，管理階層已聽取員工心聲，並敞開溝通協調大門。受疫情影響，去年公司雖遭逢嚴重虧損，但仍積極與工會進行協商，預定1月4日再召開勞資協商，盼達成具體共識。

桃市勞動局說，依規定須經罷工投票通過才算合法罷工，目前雖調解不成立，但還未進入罷工投票，會努力促成勞資雙方繼續協商。

長榮航空昨重申，去年底已完成調薪及年終獎金發放作業（一個月年終和加薪2000元），對於相關技術性較高的作業員工，也另行調高技術津貼，並持續進行人才招募。

長榮航勤昨晚也回應，長榮航勤去年前三季虧損快1億元，但去年11月仍調整技術津貼、去年底發放年終獎金及調整薪資，現階段除尋求替代人力補足暫時性缺口，也持續與員工溝通公司的困境，但對年終是否調整未表態。

長榮航空企業工會顧問周聖凱說，長榮航勤基層盼年終比照長榮航空三個月，但目前資方態度很硬，認為年終跟調薪都給了，且長榮高層也未和長榮航勤溝通，讓基層相當不滿。有員工就說，疫情期間都是貨物在賺，貨物則都是航勤在搬，「大家當然不舒服」；為了表示不滿，不少員工已透露「春節再請一波」。

交通部長王國材昨再喊話，長榮航勤雖未賺錢，但長榮集團有賺錢，應從集團高度來處理和協助照顧子公司員工，讓員工好過年，長榮集團應妥善處理，讓紛爭早日落幕。

桃園市長張善政說，市府鼓勵勞資雙方對話，必要時介入協調；桃市勞動局說，建議勞方可先召集十位以上員工提出調解程序，也呼籲資方應給予合理年終。

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