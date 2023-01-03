我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

疫情、虎年夾擊 台去年出生數跌破14萬 光復後最低

記者邱宜君、李樹人／台北3日電
生育率再跌 台灣婦產科醫學會預估，2022年新生兒僅13萬8千多人，為台灣光復後最低的一年，專家呼籲，政府應加強「友善職場」和「公共托育」，才能有效催生。（記者林伯東／攝影）
生育率再跌 台灣婦產科醫學會預估，2022年新生兒僅13萬8千多人，為台灣光復後最低的一年，專家呼籲，政府應加強「友善職場」和「公共托育」，才能有效催生。（記者林伯東／攝影）

在新冠疫情、農曆虎年的雙重夾擊之下，台灣婦產科醫學會預估，2022年出生人數將跌破14萬大關，僅約13萬8000多人，為台灣光復後最低的一年。婦女新知基金會表示，單純發放津貼，難以催生，政府應該做好「友善職場」和「公共托育」，才能讓人敢生、願意生。

台灣婦產科醫學會前理事長黃閔照表示，上一次虎年（2010年）出生人數銳減，僅16萬多人，但隔年又回到19萬多，2022年同為虎年，確實影響部分夫妻懷孕生子意願，出生人數較少，已在意料中。

再者，台灣婚生子女比率超過九成五，但近兩年多來，受到疫情影響，結婚對數減少，光是去年就少1萬多對新人，讓少子化問題更為嚴重；疫情期間，異國婚姻仲介幾乎停擺，新住民配偶人數大減，這也是去年出生人口創歷史新低的原因之一。

黃閔照指出，去年11月底累積新生兒人數為12萬6000多人，預估12月誕生1萬2000名寶寶，一整年度新生兒應該只有13萬8000多人。今年為兔年，希望出生數能夠反彈，從谷底略微回升。

不管是世界衛生組織相關統計，或美國中央情報局（CIA）調查，台灣出生率之低，已在世界各國敬陪末座，甚至最後一名。婦產科醫學會秘書長黄建霈表示，晚婚（女性平均32歲結婚）、不願生育已成為台灣社會現象，也讓出生率成為難堪的倒數幾名。

黄建霈觀察，就算家長催生，或是政府提供育兒補助，也難以提高夫妻生育意願。此外，政府投入於友善生育環境的GDP比率偏低，前年僅1600多億台幣用於生育、家庭與小孩，僅占當年GDP的6‰，「出生率全球墊底，只是必然的結果。」

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，在全球已開發國家的催生政策中，「發津貼」為公認的無效政策，但行政院成立少子化辦公室，800億台幣經費中，就有400億用於「發津貼」，完全畫錯重點，用來改善友善生育職場的經費少得可憐，僅萬分之5，以致職場環境仍對女性生育極不友善，缺乏彈性。

醫學 疫情 中央情報局

上一則

大陸入境台灣航班檢疫 首日陽性率近3成

下一則

新國台辦主任宋濤首談兩岸 堅持和統、反分裂

延伸閱讀

全球首例 52歲男腹股溝見新生兒自發性瘀青

全球首例 52歲男腹股溝見新生兒自發性瘀青
紐約市出生率續跌 比疫情前少10%

紐約市出生率續跌 比疫情前少10%
萌 童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身聖誕小天使

萌 童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身聖誕小天使
禁止新生兒取梅西 阿根廷2014年就立法

禁止新生兒取梅西 阿根廷2014年就立法

熱門新聞

新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點搭乘直航班機來台乘客，入境時須配合進行唾液PCR檢驗，初步規劃集中在桃園機場第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影

中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢

2022-12-28 10:42

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世