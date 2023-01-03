疫情、虎年夾擊 台去年出生數跌破14萬 光復後最低

生育率再跌 台灣婦產科醫學會預估，2022年新生兒僅13萬8千多人，為台灣光復後最低的一年，專家呼籲，政府應加強「友善職場」和「公共托育」，才能有效催生。（記者林伯東／攝影）

在新冠疫情 、農曆虎年的雙重夾擊之下，台灣婦產科醫學 會預估，2022年出生人數將跌破14萬大關，僅約13萬8000多人，為台灣光復後最低的一年。婦女新知基金會表示，單純發放津貼，難以催生，政府應該做好「友善職場」和「公共托育」，才能讓人敢生、願意生。

台灣婦產科醫學會前理事長黃閔照表示，上一次虎年（2010年）出生人數銳減，僅16萬多人，但隔年又回到19萬多，2022年同為虎年，確實影響部分夫妻懷孕生子意願，出生人數較少，已在意料中。

再者，台灣婚生子女比率超過九成五，但近兩年多來，受到疫情影響，結婚對數減少，光是去年就少1萬多對新人，讓少子化問題更為嚴重；疫情期間，異國婚姻仲介幾乎停擺，新住民配偶人數大減，這也是去年出生人口創歷史新低的原因之一。

黃閔照指出，去年11月底累積新生兒人數為12萬6000多人，預估12月誕生1萬2000名寶寶，一整年度新生兒應該只有13萬8000多人。今年為兔年，希望出生數能夠反彈，從谷底略微回升。

不管是世界衛生組織相關統計，或美國中央情報局 （CIA）調查，台灣出生率之低，已在世界各國敬陪末座，甚至最後一名。婦產科醫學會秘書長黄建霈表示，晚婚（女性平均32歲結婚）、不願生育已成為台灣社會現象，也讓出生率成為難堪的倒數幾名。

黄建霈觀察，就算家長催生，或是政府提供育兒補助，也難以提高夫妻生育意願。此外，政府投入於友善生育環境的GDP比率偏低，前年僅1600多億台幣用於生育、家庭與小孩，僅占當年GDP的6‰，「出生率全球墊底，只是必然的結果。」

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，在全球已開發國家的催生政策中，「發津貼」為公認的無效政策，但行政院成立少子化辦公室，800億台幣經費中，就有400億用於「發津貼」，完全畫錯重點，用來改善友善生育職場的經費少得可憐，僅萬分之5，以致職場環境仍對女性生育極不友善，缺乏彈性。