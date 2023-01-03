中興大學昆蟲系聯手公民 解開白蟻危害關鍵

中興大學昆蟲系研究團隊提出公民參與計畫，多年努力，解開台灣白蟻關鍵問題，發表在國際期刊。(圖：中興大學提供)

白蟻讓令人不勝其擾，多年來始終找不到有效防治方法。中興大學昆蟲系研究團隊號召公民加入科學計畫，發現危害台灣建築物最嚴重的是台灣家白蟻與格斯特家白蟻，興大教授李後鋒建議，發現家中有大量白蟻應盡快聯絡專業防治公司協助，室內減少使用光源或採用黃色燈光也可減少白蟻飛入。

興大教授李後鋒的研究團隊2015年發起公民科學計畫，架設台灣白蟻物種鑑定服務網，讓民眾登錄採集白蟻的時間與地點，邀民眾遇到白蟻就「抓蟲」，把樣本寄回興大實驗室，由研究團隊鑑定，獲各地防蟲業者響應，2015至2020年200多人蒐集3024個樣本，團隊分析後解開台灣白蟻關鍵問題。

首先，危害台灣建築物最嚴重的分別是台灣家白蟻與格斯特家白蟻。台灣家白蟻是原生種，危害量占45%，主要分布在北部；格斯特家白蟻占50%，分布在南部，但逐年往北擴散。格斯特家白蟻分飛季節比台灣家白蟻早40天，高峰分別出現在4月中旬與5月下旬，代表白蟻離開原本巢穴，找尋下一個新的築巢地點。

其他包括黃肢散白蟻、台灣土白蟻、截頭堆砂白蟻等物種的危害有限。另外，研究人員在樣本中意外發現新害蟲，仍須進一步監測。