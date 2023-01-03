我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

曾文水庫造雨 2天只多15萬噸水

記者周宗禎／台南3日電
南部進入乾旱期，曾文水庫蓄水不到3成，南水局造雨「向老天要一些水」。(本報資料照片)
南部進入乾旱期，曾文水庫蓄水不到3成，南水局造雨「向老天要一些水」。(本報資料照片)

南部久旱不雨，曾文、烏山頭水庫蓄水量低，經濟部上月初決定嘉南地區今年一期稻作全面節水停灌後，但曾文水庫水情仍嚴峻，蓄水率不到3成，水利署南部水資源局連兩天實施人工增雨，希望「向老天多要一些水」，但僅獲得零星降雨，進水約15萬噸，不到最近一個月公共用水平均每天約107萬噸的七分之一。

台南是全台目前唯一水情燈號黃色的「減壓供水」縣市，南水局表示，為確保民生、產業供水穩定，會優先以高屏溪剩餘川流水北送台南地區每天20萬立方米，並協調農水署對高雄甲仙攔河堰下游採取精密節水灌溉，增加南化水庫越域引水時間流量，雙管齊下支援台南。

南水局指出，供應民生用水為主的南化水庫蓄水量6894萬立方公尺，比前天減少約30萬立方公尺，蓄水率77.16%，暫時沒有限水危機，南水局已決定出水量管控在最低容許範圍，目前每天約34萬立方米，並停供行政機關與國營事業轄管非急需或非必要用水，減少民生用水消耗量，另為因應今年梅雨可能遲到或未到，還會採行區域調度抗旱井、鑿設輸水改善工程等措施，有效運用有限水源。

南水局表示，曾文水庫兩天增雨作業，雖然各集水區都有下雨，但大多被地面吸收，最多的阿里山集水區昨天只有20多毫米，其餘集水區都是個位數。曾文水庫蓄水量從27.99%提升至28.01%，只增加0.02%。

曾文水庫滿水位標高約230公尺，依今年測量結果可蓄水5.0824億噸。昨天水位標高206.26公尺，蓄水量1.42億噸、蓄水率合併烏山頭總蓄水量合併1.89億噸、合計蓄水率約32.14%。

南水局副局長何達夫指出，近日東北季風及南方水氣雲系持續移入曾文水庫集水區，雲層範圍逐漸寬廣，為增加集水區降雨量實施人工增雨，未來會視天候狀況機動人工增雨，不會輕易放過任何機會向老天多要些水的機會。

南部進入乾旱期，曾文水庫蓄水不到3成，南水局造雨「向老天要一些水」。(記者周宗禎...
南部進入乾旱期，曾文水庫蓄水不到3成，南水局造雨「向老天要一些水」。(記者周宗禎／翻攝)

阿里山

上一則

中興大學昆蟲系聯手公民 解開白蟻危害關鍵

下一則

奉子成婚8天 孕妻抓到小三 獲賠19萬

延伸閱讀

曾文水庫蓄水剩27.99% 南水局造雨「向老天要一些水」

曾文水庫蓄水剩27.99% 南水局造雨「向老天要一些水」
久旱不雨 台南水情緊減壓供水

久旱不雨 台南水情緊減壓供水
澤倫斯基指控俄羅斯 在烏南水力發電廠水壩布地雷

澤倫斯基指控俄羅斯 在烏南水力發電廠水壩布地雷
鄱陽湖水域面積逐步恢復 10天增105平方公里

鄱陽湖水域面積逐步恢復 10天增105平方公里

熱門新聞

新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點搭乘直航班機來台乘客，入境時須配合進行唾液PCR檢驗，初步規劃集中在桃園機場第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影

中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢

2022-12-28 10:42

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世