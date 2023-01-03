曾文水庫造雨 2天只多15萬噸水

南部進入乾旱期，曾文水庫蓄水不到3成，南水局造雨「向老天要一些水」。(本報資料照片)

南部久旱不雨，曾文、烏山頭水庫蓄水量低，經濟部上月初決定嘉南地區今年一期稻作全面節水停灌後，但曾文水庫水情仍嚴峻，蓄水率不到3成，水利署南部水資源局連兩天實施人工增雨，希望「向老天多要一些水」，但僅獲得零星降雨，進水約15萬噸，不到最近一個月公共用水平均每天約107萬噸的七分之一。

台南是全台目前唯一水情燈號黃色的「減壓供水」縣市，南水局表示，為確保民生、產業供水穩定，會優先以高屏溪剩餘川流水北送台南地區每天20萬立方米，並協調農水署對高雄甲仙攔河堰下游採取精密節水灌溉，增加南化水庫越域引水時間流量，雙管齊下支援台南。

南水局指出，供應民生用水為主的南化水庫蓄水量6894萬立方公尺，比前天減少約30萬立方公尺，蓄水率77.16%，暫時沒有限水危機，南水局已決定出水量管控在最低容許範圍，目前每天約34萬立方米，並停供行政機關與國營事業轄管非急需或非必要用水，減少民生用水消耗量，另為因應今年梅雨可能遲到或未到，還會採行區域調度抗旱井、鑿設輸水改善工程等措施，有效運用有限水源。

南水局表示，曾文水庫兩天增雨作業，雖然各集水區都有下雨，但大多被地面吸收，最多的阿里山 集水區昨天只有20多毫米，其餘集水區都是個位數。曾文水庫蓄水量從27.99%提升至28.01%，只增加0.02%。

曾文水庫滿水位標高約230公尺，依今年測量結果可蓄水5.0824億噸。昨天水位標高206.26公尺，蓄水量1.42億噸、蓄水率合併烏山頭總蓄水量合併1.89億噸、合計蓄水率約32.14%。