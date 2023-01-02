女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

（示意圖／取材自ingimage）

台灣一名陳姓男子前年和朋友出遊時，趁一名女性友人洗澡、其他朋友熟睡時，脫光衣服闖入沐浴、泡湯區域，表示「我現在有感覺、我想要」，害女子只能全裸背對大聲喝斥，事後報警處理，最高法院依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金，全案定讞。

陳2020年10月6日和數名友人出遊投宿宜蘭某旅館 ，他、女子與另一名友人同住一間房，友人先行就寢，他則邀請女子一起泡湯被拒絕；未料，隔天凌晨4時許，他趁女子在浴室洗澡，脫光衣服闖入淋浴、泡湯區，只用一手遮著自己的下體。

陳擋住淋浴間的唯一出口，逼得女子只能用雙手遮住隱私 部位、背對他，陳還出聲「我現在有感覺，我想要」，女子大聲喝斥，他才離開淋浴間穿衣服；女子事後報警處理。

陳承認全裸闖入淋浴間，但否認強制猥褻，供稱他當時認為整天相處下來，算是和女子交往了，因為他想洗澡、泡澡才進去浴室，女子說不行後，他就出去了。

一審判陳無罪，但二審認為陳是以男性裸體阻擋女子的動線，女子只能用雙手擋住重要部位，別無他法只能以赤裸的背部供陳觀覽，且陳主觀上是以「性慾」為目的，認為已構成強制猥褻要件，改判6月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。