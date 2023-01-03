台南警紀案 高階警2大過免職 局長面臨被拔官

外傳台南市警察局長方仰寧可能因警紀案被牽連下台，他表示坦然面對、承擔責任。(本報資料照片)

台南市警察 局秘書室主任莊武能疑不正常男女感情涉入恐嚇取財，拒捕衝撞員警遭開槍逮捕，原被記大過調職，未料昨天市警局緊急開會，決議將莊記兩大過免職。

警察局長方仰寧說，這是各界矚目重大案件，事發後詢問18名考績會委員，昨天確認有10人出席過半數後召開考績會，完全依法規照程序走，外界不必多作臆測。

莊武能昨天接受電訪說，「局長叫我去開考績會，現在上面更誇張，停職我還可以忍受，現在變要把我免職？這可以免職嗎？」

台南市警局指出，莊休假期間在新竹縣因案衝撞警車、拒捕，不正常男女交往關係且涉及恐嚇取財，依據警察人員人事條例及公務人員考績法相關規定，有圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽有確實證據者，可予一次記二大過處分。

為秉持高道德標準、零容忍態度及大破大立決心，立即召開考績會審議，因重大違法違紀情節屬實，影響警譽甚鉅，與會委員決議莊員一次記二大過免職，斷然淘汰，並依規定程序陳報台南市政府辦理。

莊武能說，方仰寧每天沒日沒夜，「這種認真的警察，讓我這個沒有罪的事情去連累他。」「我愧對長官，愧對局長」。他說方還關心他有沒有請律師，「這樣我更難過。」

昨天傳出方仰寧面臨被拔官，方說坦然面對、承擔責任，指莊多年來在各單位表現一直頗受肯定，沒想到會出這種狀況，身為主官有必要負責，不會回避責任。

方說，任何職務的指派調動他都尊重上級決定，他每天都要求自己，盡力做好自己份內該做的事。

莊武能昨天再度喊冤，批新竹橫山警方「行動非法」，「像黑衣人」，自己萬分委屈，不該被冠上拒捕、妨害公務罪名。橫山分局長郭耀男指出，警方到場立刻遭遇反抗、開車衝撞，員警才會開槍，並以警棍敲擊車窗要求下車，全案依法執行公務。

據了解，橫山警方行動當下穿著印有「警察」的防彈背心，且有出示警察證件要求莊武能下車，行動中有名員警受傷；參與行動員警說，莊不可能不知道是警方行動，對於莊指控黑衣人說法，無法認同。

莊武能昨受訪痛哭流涕，說「我怎麼可能妨害公務」，幾個黑衣人直接用警棍連續狂敲車窗，像是要押人，然後車子包夾，他當然會想移動。情緒平穩後表示，期待司法還原真相。

莊武能質疑警方沒有拘票、搜索票，是違法執行，還說「法令程序我不懂嗎？」隨便掏槍朝他射擊，自己差點死在槍下。

郭耀男說，警方當時是前往了解恐嚇取財案，早已鎖定車輛，並不知道車上是何人，也沒有要以強制力執法，因此未聲請拘票及搜索票。