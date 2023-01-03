超徵稅收還税於民發不出現金 綠民代錯愕

國民黨立法院黨團3日舉行記者會，黨團總召曾銘宗（中）重申國民黨團還稅於民建議，呼籲每人發放現金3萬元、中低收入戶和低收入戶發放10萬元、學貸免息40億補助、彌補健保100多億虧損，「最好過年前就來發放現金」。(記者胡經周／攝影)

去年度「超徵」稅收，是否發現金「還税於民」引發討論。黨政人士指出，民進黨 政府這一波操作讓人摸不著頭緒，先是宣傳超徵稅收，黨內又放話可能發現金，結果現在看起來超徵稅收卻「發不出來」，讓黨內民代一片錯愕，很難交代。

行政院發言人羅秉成表示，依蔡英文總統日前指示，行政院長蘇貞昌和各部會都有交換意見，也都有注意到外界提出的看法；至於政院要如何依指示辦理相關方案，目前還沒有最後決定，各部會仍在蒐集意見討論階段，要從法律面、技術面等盤點，方案也須完整規畫，未有具體方案及時程。

立院人士說，超徵稅收其實是因為政府部門習慣性低估歲入，實際上超徵的稅收可能不是真的「超徵」，才會導致現在行政團隊對於是否發現金騎虎難下。

多數民進黨立委仍主張普發現金。立委賴瑞隆說，經濟成長紅利來自人民，他支持政府盡速實施，還稅給人民，不管發放現金或消費券都是不錯的方法，但發放消費券還涉及印製、發送等行政成本，發送現金是最快、有效且便利的方式。

立委何欣純也說，蔡總統主張政府負債該還、勞保等基金該撥補，還有好多基礎設施該做，但是大部分民眾還是期待，政府可以在行有餘力之餘普發現金；最近經濟不景氣，還有通貨膨脹壓力很大，很多家庭都在焦慮不知道該怎麼過年，呼籲政府審慎三思，盡快在農曆年前普發現金，讓受苦的大眾能夠好過年。高雄市議員陳致中留言支持。

不過，民進黨內也有不同意見，立委郭國文就說，他認同把錢花在刀口上的作法跟決策，「針對性紓困」或許才是比較好的方向。

國民黨 立法院黨團主張，平均薪資低於3萬元台幣(約975美元)，每人發現金3萬元；中低收入 戶每家庭發10萬元，並讓78萬名青年學貸能免利息。黨團總召曾銘宗表示，國民黨團先前主張超徵稅收用以彌補健保虧損，政府有規畫朝此方向撥補，黨團表達歡迎；預估今年經濟情況會更嚴峻，總統說剩下的1800億元會適時研議與全民共享的可行方案，盼政院盡速拿出公布。