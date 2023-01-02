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新冠併發急性心肌炎 蔣經國時期交長郭南宏享壽87歲

記者王駿杰／新竹即時報導
2018年底，當年的交大曾出版《無懼．無華－郭南宏口述歷史》一書，郭南宏於新書發表會上致詞。(圖:陽明交大提供)
2018年底，當年的交大曾出版《無懼．無華－郭南宏口述歷史》一書，郭南宏於新書發表會上致詞。(圖:陽明交大提供)

交通大學前校長郭南宏博士，傳出因感染新冠肺炎併發急性心肌炎，於1月1日晚間辭世，享壽87歲，消息傳至陽明交大與科技界，交大師生及科技界友人均同感悲傷，校方已與郭南宏的家屬聯繫，也將成立治喪委員會全力協助家屬辦好郭南宏博士後事；校方稍後將統一發布相關訊息。

2018年底，當年的交通大學曾出版《無懼．無華－郭南宏口述歷史》一書，並指國立交通大學首任校長郭南宏的人生故事，猶同台灣戰後的科技發展史，讓讀者一探身為教育家、政務官，以及為人夫、人父的郭南宏，最不為人知、也最有溫度的一面。

陽明交大指出，郭南宏於1936年出生，童年時期在日本統治與二戰轟炸中度過；1958年進入交大第一屆電子研究所就讀，後於美國西北大學取得電機工程博士學位，返台回母校任教；1979年受前校長淩鴻勛先生的徵召，出任交通大學校長，治校期間以交大人務實的風格特質，秉持創校之初設定的電子資訊學科做為發展重心，使交大在台灣電子產業發展擁有傲人成績。

蔣經國總統時期，郭南宏被延攬入閣，接任交通部長，規畫執行國際航空航線、高速公路路權、計程車和遊覽車牌照、旅行業牌照等開放政策，成為媒體口中的「開放部長」。擔任國科會主委期間，積極推動台南科學園區的建設與籌備，是台灣交通政策與產業發展的重要推手。

歷經三十年的公職生涯，郭南宏退休後返回自己最熱愛的科技領域，以63歲高齡創業，開創人生第二春，推動軟體與虛擬實境領域技術的開發與應用。

退休 蔣經國 教育

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