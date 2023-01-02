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還稅於民轉彎 在野黨諷全民共享變全民歹勢

記者鄭媁、林銘翰、林麗玉、劉懿萱／台北2日電
天氣冷，景氣更冷，民眾期待政府能發放現金好過年，但希望恐落空了。圖為冷風中在路邊顧攤的孩童。（記者曾原信／攝影）
天氣冷，景氣更冷，民眾期待政府能發放現金好過年，但希望恐落空了。圖為冷風中在路邊顧攤的孩童。（記者曾原信／攝影）

台灣去年稅收可望超過預算數新台幣4500億元（台幣，下同，約146.76億美元），國安高層會議前天拋出將拿出超徵稅收中的1800億與全民共享，但蔡英文總統昨天卻表示，國安高層會議未具體討論發消費券或現金，也沒有具體討論時程，被外界質疑轉彎。國民黨立委林為洲建議應將超徵稅收法制化，將一定比例「還稅於民」，避免政府亂花錢。

民眾黨立委陳琬惠諷刺，總統府前天還強調全民共享，昨天卻變成「全民歹勢（台語，不好意思）」，直接改口要大家體諒，難道在2023年的新年一開始，政府就開始拔草測風向，從防疫、公投到去年大選，重要的政策不是靠全民討論、不聆聽民意，總是先拔草測風向再決定政策的做法，已經在地方大選結果體現民意的不信任，難道民進黨政府今年沒有新氣象，還要繼續測風向。

陳琬惠表示，請政府不要髮夾彎，應建立制度化管理，不是先拋議題測風向，再決定政策，最後讓人民的期待落空。

林為洲指出，民進黨政府過去七年執政期間為何每年都超徵，必須追究責任。他也說，為防政府亂花錢，拿去編列特別預算或還債，應該法制化，將過去超徵的稅收，一定比例必須還稅於民，其他部分才能作為政府支出。

國民黨立委賴士葆質疑，老百姓飽受通膨之苦，可用資金變少，人民如果欠稅會被移送行政執行查封、扣薪、限制出境或管收，但政府透過不當的賦稅制度超收人民的錢，就變成是政府的，老百姓會服氣嗎？立委李貴敏也批，政府失靈，財政紀律渙散，竟拿民眾墊背，用大家血汗錢當政府小金庫。

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