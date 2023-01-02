還稅於民？柯文哲：典型欺騙 哪可能收支平衡

民眾黨主席柯文哲。（記者林麗玉／攝影）

今年度全國稅收超過預算 數約4500億元（台幣，下同，約146.76億美元），對於蔡政府是否還稅於民、將1800億元與全民共享？民眾黨主席柯文哲 昨天表示，這個就是典型的欺騙人民，若要發一定會說是收支平衡，但其實中華民國 哪有可能收支平衡？

柯文哲昨天出席元旦健走活動表示，對於是否應還稅於民？柯文哲說，他們都把特別預算不列入預算，沒有算特別預算，例如防疫特別預算8400億元，前瞻計畫預算8400億元，說這個不算支出，哪有那一回事？

柯文哲說，這個還是一樣，「不能讓國債一直增加，跟老百姓說，我們有剩下的錢，這就是典型的債留子孫，政治還是誠實，這個就是典型的欺騙。」

媒體追問柯，覺得1800億元應該要怎麼用？柯文哲表示，國家的財政紀律還是要有良心，現在他們都把特別預算不當作支出，哪有那一回事，難道特別預算的支出都不用還？所以整個計算標準是錯的，「你要講清楚，政治還是……絕大多數的老百姓搞不清楚整個收支預算計算，這個從頭到尾就是欺騙。」

媒體問，若還稅於民，是否有特別的政治目的，柯文哲表示，「當然有，帳面好看，我們若要花這個錢，根本是債留子孫。」