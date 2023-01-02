黑白集／不還稅於民 蔡政府留做私房錢

蔡英文總統發表2023年元旦談話，對於稅收超徵部分是否「還稅於民」，指錢要花在刀口上。（記者胡經周／攝影）

4500億元（台幣，下同，約146.76億美元）稅收超徵，拿到國安高層會議去討論，令人匪夷所思：超徵算國安議題嗎？唯一的解釋是，在國安高層會議拍板，蔡總統可把這筆錢放在自己控制下。若交由行政院處理，要怎麼玩，就任蘇貞昌揮灑了。

4500億大餅被一切為四。第一塊700億要切給地方，這是依法分配，大家沒話說。第二塊1000億元，要拿去補貼勞健保 缺口和電價，這很不理直氣壯。一則，區區1000億根本填不了勞健保和電價的「天坑」；二則，勞健保和台電虧損都是因為政府無能及決策錯誤所致，不從源頭解決問題，難道能靠這種天上掉下來的錢救窮到永遠？

第三塊大餅1800億元，本來說是要讓「全民共享」，這也是天經地義的事。沒想到蔡總統元旦講話，又把錢收了回去。她的理由是：全球經濟處於不確定狀態，政府必須未雨綢繆，要把寶貴的資源留給高風險的國人和產業。這種說詞，讓人完全無法接受。

原因是，第四塊大餅1000億，美其名「加強韌性經濟」，將用在居住、公共運輸、造顧弱勢、照顧中小企業、穩定物價等七大面向。這些原屬正常施政事務，政府卻假「韌性」之名揩走；現在更要以未雨綢繆之名，再揩走全民共享的1800億。2800億元全被蔡政府拿去當私房錢，你不覺得太過分嗎！