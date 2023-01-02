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曾文水庫蓄水剩27.99% 南水局造雨「向老天要一些水」

記者周宗禎／台南2日電
曾文水庫蓄水剩27.99%，南水局造雨「要向老天要一些水」。（記者周宗禎／翻攝）
曾文水庫蓄水剩27.99%，南水局造雨「要向老天要一些水」。（記者周宗禎／翻攝）

台灣最大水庫曾文水庫缺水、蓄水率只剩27.99%，集水區又一年多沒有下大雨。昨天開始嘉義、台南集水區有零星降雨，水利署南部水資源局上午把握機會啟動人工增雨作業，希望「向老天多要一些水」，水庫能多一點儲水。

南水局在曾文水庫連兩天造雨作業，昨天雖然個集水區都有下雨但大都零零星星、被地面吸收，阿里山集水區也只有10多釐米，上午個集水區也有飄雨但雨量都是個位數。

曾文水庫滿水位標高約230公尺，依今年測量結果可蓄水5.0824億噸。今天水位是標高206.26公尺，蓄水量1.42億噸、蓄水率27.99%，合併烏山頭總蓄水量合併1.89億噸、合計蓄水率為32.14%。

南水局副局長何達夫表示，元旦假期有東北季風及南方水氣，雲系持續移入曾文水庫集水區，雲層範圍逐漸寬廣，為增加集水區降雨量，南水局昨天實施人工增雨作業，雖然沒有明顯下雨，今天仍把握機會再次於上午於曾文水庫大壩啟動人工增雨作業。

南水局表示，未來會視天候狀況，機動施作人工增雨，不輕易放過任何機會，向老天多要一些水。

阿里山

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