台南市警局高階警官涉恐嚇取財拒捕 警開9槍制伏

台南市警局三線一星秘書室主任莊武能，涉犯妨害公務及恐嚇取財罪嫌，新竹地院1日裁定他以10萬台幣交保，莊走出法院時面色凝重，未回應記者詢問，迅速搭車離開。(記者巫鴻瑋／攝影）

新竹縣張姓議員上月底收到高姓女子手機 簡訊，指握有其涉貪、男女關係不單純證據，要求交付1000萬元（台幣，下同，約32.7萬美元）「封口」；警方前晚在雙方相約碰面時現身，連開9槍阻止犯嫌駕車逃亡。警方發現，駕車者是台南市警局3線1星高階警官莊武能，他載著高女到場，懷疑全案是感情糾紛引發。

台南市選舉期間發生學甲88槍槍擊事件，教唆開槍者及槍手在逃；議長選舉前夕又有議員被地方人士「請」上車要求票應怎麼投，前晚發生莊武能涉嫌恐嚇取財案後，警界認為台南市警察 局長方仰寧職務恐將異動。

莊武能與高女涉犯妨害公務及恐嚇取財罪嫌，檢察官訊後命高女2萬元（約655美元）交保，並以有串證之虞聲押莊，但法官認為無羈押必要，裁定莊以10萬元（約3270美元）交保。

莊武能昨晚交保離開新竹地院時面色凝重，事後接受記者電話採訪時否認涉案，強調「錯了就是錯了，對不起長官，會證明自己清白。」

台南市警局表示，已婚的莊武能有不正常男女感情交往，影響警譽情節重大，又涉及拒檢、恐嚇取財，先記一大過並調非主管職務的專員，交保後將立即再開考績會處以最嚴厲的停職處分。方仰寧自認督導不周，向警政署長黃明昭自請處分；黃明昭表示痛心，重申幹部應以身作則。

高姓女子是某旅遊、健康公司總經理，參與經營尖石鄉某溫泉度假村，還在苗栗投資 育樂中心，與竹苗地區警界、政界關係良好。地方人士指出，莊武能在苗栗擔任分局長時期與高女相識，兩人過從甚密。近來，高女與已婚的張姓議員走得很近，疑似發展出感情，張於去年12月28日打算結束關係，隨後接到高女手機傳送的恐嚇簡訊；簡訊雖要求張不能報警，但張仍立刻報案。

新竹縣警局獲報後，鎖定恐嚇簡訊來源調查，確認手機是高女持用，展開監控。前晚10時許，警方掌握高女約張姓議員到其參與經營的尖石鄉某溫泉度假村碰面商談，立刻派員查緝。警方發現高女的轎車後，示意停車受檢，不料該車卻意圖衝撞員警逃逸。員警對空鳴一槍，再朝車胎連續射擊八槍，在度假村停車場攔下高女的轎車。

當時，高女坐在右前乘客座，駕車的男子下車時口氣不太友善對開槍員警表明自己是高階警官；員警將駕車男子上銬，清查身分確認是台南市警局秘書室主任莊武能，向上通報後，由新竹縣警局轉報台南市警局協助調查。

警方透露，全案疑似是三角戀感情糾紛引發的恐嚇取財案，警方研判莊武能擔心自己被捕導致身分曝光才駕車衝撞拒捕。