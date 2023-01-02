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被評最醜跨年煙火 台北101：虛心受教但不停辦

記者江佩君／台北2日電
同樣都是高樓型煙火秀，有民眾反映為何杜拜哈里發塔（左）與台北101（右）跨年煙火差很多。(歐新社、路透)
同樣都是高樓型煙火秀，有民眾反映為何杜拜哈里發塔（左）與台北101（右）跨年煙火差很多。(歐新社、路透)

台北101跨年煙火因受到天候影響，長達5分鐘的花火與雷射光演出，被雲霧遮擋了一大半，甚至煙霧感較往年更嚴重，有人形容是「史上最難看的跨年煙火」，台北101大樓營運長劉家豪回應，「我們會虛心受教，台北101跨年煙火已經成為象徵台灣人迎接新年的儀式，目前沒有思考停辦跨年煙火這件事，明年還要更突破。」

台北101自2004年跨2005年舉辦首度跨年煙火至今，已連續第19年舉辦，煙火秀也從30秒豐富到今年的5分鐘，但近年頻被民眾吐槽「看來看去每年都差不多」、「每年跨年煙火就像個巨型奶瓶刷」等酸語。此次台北跨年夜濕冷，在台北101跨年煙火燈光秀展開前，大樓已被雲霧遮住一大半，煙火秀開始時，天空也下起了雨，有民眾說「只看到煙，哪來的煙火？」還有人表示「整個過程看得很尷尬」，也有「每年跨年煙火都差不多，這種濃煙效果還不如停辦」等聲音。

劉家豪指出，台北101跨年煙火每年都希望有所突破，為了環保減少煙火數，透過雷射燈光等其他元素，豐富煙火秀的呈現，但因為跨年夜雲層很低，大樓中上部有很多效果都被雲層遮蓋，無法被看見。今年煙火有高達99%以上的高擊發率，T-Pad燈網、燈光秀執行也完全符合預期，只是天氣不受控。但這裡面有百人團隊的付出，以及他們在頂樓風吹雨打運作雷射燈光，希望大家能多一點鼓勵。

至於民眾反映跨年煙火炸了第一發怎麼就中斷了、感覺煙火很虛。劉家豪解釋，整個5分鐘的跨年煙火秀本來就設計有起承轉合，讓不同的表演媒材呈現，不是讓煙火一次性的炸完。當煙火空檔時，就是T-Pad燈網與雷射光的演出，本來想透過燈光秀、雷射補強煙火數為了環保的減少，但這個的好意，被雲霧擋住看不到。

至於台北101跨年煙火還要辦下去嗎？劉家豪坦言，這個問題每年都是壓力，可能有人會覺得浪費錢，但台北101跨年煙火的5000萬台幣（約163.5萬美元）資金都是自行募款，絕大多數都是民間企業贊助。提供這樣的跨年儀式其實很正面，台北101也被選為全球十大跨年活動之一，難道要放棄這個國際能見度的機會嗎？像是CNN這次也專題製作台北101跨年煙火籌備過程，當天也完整直播5分鐘的煙火秀放送到國際上。

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