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航空工會力挺 不排除發動勞資爭議調解

台灣新聞組／台北2日電
長榮航勤不滿年終，員工請假事件持續進行中。( 記者黃仲明／攝影)
長榮航勤不滿年終，員工請假事件持續進行中。( 記者黃仲明／攝影)

長榮航勤爆發勞資爭議，員工請假事件持續進行中。因長榮航勤並無工會，昨多個航空工會出聲力挺，盼長榮集團提高長榮航勤年終及薪資，並補足嚴重不足的人力，且若資方拒絕合理回應，不排除發動勞資爭議調解。交通部長王國材則去電長榮航空董座林寶水，林表示會「全力處理」，並指長榮航勤正與員工溝通請員工回來上班。

交通部民航局長林國顯也致電長榮航空總經理孫嘉明與長榮航勤董事長陳有玉，要求長榮航空積極掌握長榮航勤各種情況，並將可能出現的影響提前告知旅客，並透過協助簽轉等方式，降低對旅客衝擊，也應盡速與員工溝通、化解僵局。

長榮航空則說，去年底已完成調薪、發放年終獎金，也有調高技術性較高作業員工的技術津貼，並配合航空業逐步復甦，積極提升作業能量，將持續進行人才招募。

長榮航空企業工會顧問周聖凱說，長榮航勤是長榮航空子公司，營收跟獲利合併計算，航勤工作勞動強度高且辛苦，大多員工僅強調希望能提高年終及薪資。長榮航空企業工會也說，盼長榮集團提高各部門年終和薪資水平，實施國定假日出勤兩倍薪，才能留住人才。

攤開長榮航空合併子公司2022年第3季合併總營收986.27億元（台幣，下同，約32.24億美元），較去年同期增加4成2，合併淨利為69.21億元（約2.26億美元），稅後純益則為63.89億元（約2.09億美元），但航勤薪資、年終最低，才導致員工爆發不滿。

機師工會說，卑微年終及對基層反應的漠視，是壓垮長榮航勤員工的最後一根稻草。機師工會長榮分會說，長榮航空去年前三季營收、盈餘大幅成長，應改善及提升基層員工勞動條件；工會已於去年底正式向桃園市勞動局提出勞資爭議調解，若長榮航空資方仍堅持不做出合理回應，將循法定勞資爭議相關程序，進一步規畫發動勞資爭議。

長榮 營收

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