全民共享1800億…學者：前幾年超收8000億去哪了？

蔡英文總統拍板全民共享1800億，學者直言「經濟一不好就發現金是沒用的」。（記者侯永全／攝影）

財政部預估，2022年總稅收可望超出預算 數約4500億元（台幣，下同），其中3800億元可由中央運用，蔡英文總統已拍板確定3800億元使用三面向；但學者認為，要談如何使用去年的3800億元前，政府應先清楚交代前幾年超收的8000億元用去哪裡了，其次，這些預算，政府是否可以交付信託、是否能夠給出明確的執行時間表，否則，就像對人民畫大餅。

中央大學經濟系教授邱俊榮說，政府挪出1800億元「全民共享」，某種程度是「妥協」，是告訴民眾，不可能4500億都拿來發。他認為，應該會用在「救出口」上，因為經濟不好，是出口不好導致所得降低。

邱俊榮說，現在民怨很高，就算政府發了1萬、2萬元現金，民怨不會立刻消失，現在民怨來源是低薪、高房價、生活成本高漲，如果這些根本的問題沒解決，經濟一不好就發現金是沒用的。

對於2022年總稅收可望超出預算數約4500億元，政大財政系教授陳國樑計算過後指出，「去年前11月超徵的數據是3580多億元，但如果去看前幾年的12月，其實都有1500億元左右的營收 ，算起來，超出金額應該是5000億元起跳，4500億元其實是嚴重低估。」

2021、2022年，台灣已經連續兩年總稅收都超出預算數4000億元以上，陳國樑認為，「預估出現這麼大的誤差，是一種系統性偏誤，代表預算機制失靈，政府無法做到有效的數字管理，這對於國家治理是非常大的警訊。」

邱俊榮提醒政府，現在超徵基本上只有兩作法，一是繳國庫、一是還債，政府應建立制度，超徵稅收在經濟多好情況下拿去還債，但在經濟不好同時超徵達到多少標準，才可作為振興紓困 。