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新聞眼／人民的錢還人民 還要看蔡政府臉色

記者應翠梅
台灣經濟情勢嚴峻，政府還稅於民卻猛打小算盤。（記者侯永全／攝影）
台灣經濟情勢嚴峻，政府還稅於民卻猛打小算盤。（記者侯永全／攝影）

政府稅收超徵後，還稅於民的聲浪高漲，蔡政府端出的方案，將超徵的稅收4500億元（台幣，下同），扣除分配給地方政府的稅收700億元後，將中央稅收3800億元再切成三塊，結果還稅於民金額還不到2000億，政府一味打小算盤，卻未說明這些數字分配的根據，洋洋灑灑列出各部會既有措施，看似人人有獎，其實看不到施政重點，只是企圖營造有感施政的拼裝車，準備強行上路。

根據初步規畫，中央政府可運用的3800億元，1000億元撥補勞保及健保基金財務缺口，挹注台電資源、進行電價補貼；另外1000億元投注「加強韌性經濟方案」，因應全球通膨及國際挑戰。剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，會適時研議與全民共享的可行方案。

也就是說，最後得以還稅於民的金額，恐將低於1800億元，如果用最簡單的算法，即使這1800億元全還給人民，除以全台2300萬人，一個人最多分不到8000元，而且這部分還要看民進黨政府的臉色吃飯，有可能看得到、吃不到。

至於已有規畫的2000億元計畫中，卻僅挹注台電，然而，中油去年也虧損逾2000億，連四年賠錢，卻未獲關注。估計是電價考量，但中油的財務狀況仍值得注意。

再把其他攤開來看，會中提出的七項結論，充其量是匯整現有各部會的措施，看不出未來的施政重點，也不知會有什麼成效。

政府稅收超徵，當然不是代表財政有多好，負責收稅的財政部在稅收推估的歲入預算本就保守，這是人之常情。

疫情肆虐的兩年，稅收超徵卻是連兩年創下史上最高紀錄，因疫情過得苦哈哈的人民，已不是第一次出現還稅於民的呼聲，蔡政府之前面對這類要求，標準答案都是「先還債再說」，從健全財政的角度來說這並沒有錯，但政府真的有好好拿來還債與建設嗎？

這次難得能讓蔡政府鬆動的，自然是背後的政治計算考量，尤其日前宣布延長兵役的措施引發的民怨實在太大，蔡政府除了提高役男的薪水，讓當兵變成工作，享有勞保、勞退的相關權益之外，想必是藉著釋出還稅於民的利多，多少緩衝對未來選票的衝擊。

只是即使要還稅於民仍然不乾不脆，在執政者心中，人民的需求果然還是比不上「錢沾」計畫。

疫情 健保 預算

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