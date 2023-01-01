全民共享1800億…郭正亮：民進黨惹民怨就想發紅包

蔡政府宣布1800億全民共享，挨批「惹民怨就想發紅包」。圖為民進黨九合一選舉大敗，黨主席蔡英文（左）為敗選負責，辭去黨主席一職。（香港中通社）

今年稅收超徵4500億元（台幣，下同），蔡英文總統宣布要將其中的1800億拿來研議全民共享方案。前民進黨 立委郭正亮表示，稅收超徵不代表國家有錢，超徵減去超支後，事實上國家財政還是負的。郭正亮直批，這是英系立委在找題目，因為知道現在民進黨惹民怨，就想發紅包，讓大家有點喜氣。

民進黨立委高嘉瑜則表示，「還稅於民」是假議題，實際上是凸顯行政失靈，預算 編列出很大問題，導致稅入預算連兩年超過4000億，政府應該要彌平貧富差距，解決高通膨、高物價、高房價問題，才是人民期待，不該大撒幣。

郭正亮批英系立委想發紅包平民怨。(本報資料照片)

台北中國時報報導，郭正亮表示，超徵稅收是因為財政部每次都壓低徵收預期，是故意的，超徵表示財政部很厲害。郭正亮分析，超徵不表示國家沒有負債，債務是收入減去支出，而特別預算不會列在總預算之內，但還是屬於國債，就是這樣才可惡。最近幾年的特別預算包括8400億元前瞻預算、F16採購、防疫特別預算、海空軍戰力升級案也是特別預算，加起來超過2兆元。

另據本報系聯合報報導，高嘉瑜指出，政府還有很多該做卻沒做的事情，例如長照政策、社會住宅等都需要錢，而且政府舉債光是防疫就編8400億元特別預算，前瞻建設也編列8800億元特別預算，舉債遠遠多於稅入的錢，在這樣情況下國人還是負債。

另外，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨主張發現金，「不要再發券」，難用又效果有限。曾銘宗指出，勞保基金2028年將破產 ，台電今年虧損超過2300億，呼籲國安會議應提出勞保以及能源財政改革整體方案，而不是「把爛攤子留給下屆」。

曾銘宗說，國家總體財政問題叢生，政府不應只是「救急、敗選」才開國安會議，勞保基金2028年要破產，預估每年要投入1000億，才能減緩破產時程，而台電和中油各虧損2300億和2000億，關鍵就是能源政策方向有誤。

他說，「不能每年都撥錢補助」，國安會議應繼續開，主題針對勞保、能源提出改革方案，有具體短、中、長期目標，到現在什麼都沒提出，就是要把爛攤子都留給下屆政府，對財政及民眾有所傷害，也是逃避執政責任。