全民共享1800億…發券？發現金？「不排除任何可能」

稅金超徵，「還稅於民」聲浪高漲，政府未鬆口方案，但民間對景氣低迷感受強烈，連過期半年的布條都不願拆卸，盼能吸引買氣。（記者杜建重／攝影）

2022年最後一天，蔡英文總統召開國安高層會議，研商疫後台灣總體經濟、產業困境、民生經濟議題，會中決議1800億元（台幣，下同）將適時研議與全民共享的可行方案。國發會主委龔明鑫表示，1800億元將作為不時之需，在今年研議與全民共享的可行方案，但他透露，會中並未明確討論要發現金或發券。

龔明鑫表示，今年經濟狀況比想像中更為具挑戰性與嚴峻，其中出口衰退幅度大，個別民生常採購的必需品物價仍高，加上中國大陸開始防疫 解封，導致疫情 升溫，影響整體經濟動能，美國經濟估計零到負成長，歐洲是會負成長，種種原因都顯示今年經濟有大挑戰。

龔明鑫說，8月提交給立院的總預算 達到2.7兆元，當初就有思考到經濟的挑戰，比2022年預算規模成長20%，對於經濟成長動能有一定支撐，主要增加在社會福利支出與公共建設支出，但是到11月、12月，經濟數據上比想像中嚴峻，恐怕須有更積極因應的對策，擴充支出面，就牽涉到財政與財務問題。

針對民眾最關注的「全民共享方案」，龔明鑫說，「今天會議上沒有具體討論要發券或發現金」，他說，1800億是備不時之需，行有餘力會針對全民共享提出研擬，不排除任何可能的方式，且可以確定的這只是第一波。

龔明鑫說，政府的稅收，收回來後一定是用在人民身上，政府的稅收與支出，都要經過立院審查，不管是年度預算或特別預算，只是現階段要考量的是「用在哪些人民身上」。若要做「全民共享」支出，這屆立院會期來不來得及？龔明鑫表示，所有支出都要依法行政、要立法院同意，但可能要等下會期。