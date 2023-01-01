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台灣稅收超徵4500億 1800億全民共享 藍：直接發現金

台灣新聞組／台北1日電
蔡英文總統在總統府召開國安高層會議定調，稅收超徵中的1800億元將「全民共享」。（記者侯永全／攝影）
蔡英文總統在總統府召開國安高層會議定調，稅收超徵中的1800億元將「全民共享」。（記者侯永全／攝影）

針對政府稅收超徵4500億元（台幣，下同），蔡英文總統昨天在總統府召開國安高層會議，中央政府可運用3800億元，將分三個面向規畫，其中1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

據透露，最高1800億元規模的方案，包括普發現金或發行N倍券，目前仍未定案，暫時不會有答案，因行政院各部會的方案中，仍傾向發行N倍券，但民意代表普遍認為普發現金，民眾才有感。

國民黨主席朱立倫表示，稅收都是人民血汗錢，一部分可還稅於民，但他呼籲要發現金，「不要再發三倍券、五倍券，真是浪費公帑，勞民傷財」。立法院民眾黨團總召邱臣遠表示，應直接以現金發放，以節省行政成本與效能，蔡總統應將研議全民分享的1800億元方案，盡速向國人公布。

民進黨立委林楚茵說，應以國家未來經濟全面討論經濟狀況，並非只是發現金、大撒幣，政院應在立法院本會期前提出計畫。

蔡總統昨天召開國安高層會議，與會者包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院長蘇貞昌及相關財經部會首長等人。

蔡總統表示，2023年全球經濟局勢將面臨更為嚴峻的挑戰，全球經濟正在發生根本性的改變，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能等四大目標，是來年經濟挑戰的四大重要目標。

蔡總統指出，財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3800億元，仍須待明年7月經由審計部審查，才能完成審定程序。

超徵4500億用在哪？
超徵4500億用在哪？

政府初步規畫，中央政府可運用的3800億元，將從三個面向規畫。其中1000億元規模將撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。減輕勞健保基金的財務壓力，並從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。

再以1000億元額度，投注「加強韌性經濟方案」，因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊；最後剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

國安高層會議也公布第一波經濟民生因應措施七項結論，包括透過「五支箭」持續落實居住正義；中央主導、地方參與擴大公共運輸補貼；加強照顧弱勢族群；協助傳產及中小企業升級轉型；強化農漁基礎設施；加速國際觀光客來台與持續穩定整體物價等。

健保 賴清德 觀光

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