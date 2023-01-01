元旦升旗提國際議題 侯友宜：我們絕對不是強國棋子

新北市長侯友宜1日出席新北市元旦升旗典禮，並在元旦致詞中罕見多次提到國際議題。(記者劉懿萱／攝影)

新北市長侯友宜 今出席新北市元旦升旗典禮，並在元旦致詞中罕見多次提到國際議題，認為新北市及台灣在俄烏戰爭、中美競爭與全球關稅 壁壘分明下，雖不能置身度外，但也絕對不是強國的棋子，應不分你我、攜手合作，在全球化扮演關鍵性的角色。

侯友宜今日率領市府團隊，出席新北市元旦升旗典禮，並與現場約2000多位民眾齊唱國歌。侯致詞說，去年受到疫情及大環境影響，台灣疫後面臨艱鉅挑戰，年度代表字台灣選出是「漲」、「撐」，日本是「戰」代表烏俄戰爭，英、美則是「躺平」，都有負面意涵，不帶著希望和期許。

侯友宜說，在俄烏戰爭、中美競爭、全球關稅壁壘分明下，茶葉蛋就從一顆10元賣到13元、每年通膨都是2％以上，也看到社會充滿不安定感，大家不斷選擇對抗、衝突，讓環境急遽通貨膨脹、物價上漲，台灣不可能置身度外，必須團結對內，凝聚所有的力量，在全球化扮演關鍵性的角色，「我們絕對不是強國的棋子」，認為應從新北市做起，不分你我、攜手合作。

此外，新北市必須搭建串聯北台灣的平台，侯友宜說，連結台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹縣市，在交通、經濟、產業、教育、文化面向合作，從新北做起，讓台灣共好。

他說，尤其去年碰上選舉年，今年也一樣，要放下政治意識型態的對立，不要互相指責、謾罵，台灣最需要內部團結，才能一致對外，需要不分你我、黨派與族群，凝聚向心力往前走，「中華民國 是我們的國家，台灣是我們的厝」，從新北市串起北台灣發展，台灣會更好，中華民國成為和平安定、繁榮永續的國家。