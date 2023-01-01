年終差超大 長榮航勤「怒不出勤」航班大亂 逾16班誤點

長榮航空疫後復甦，今年年終獎金3個月。(圖：長榮航空提供)

長榮 海運員工年終日前剛出爐，最高有人領到52個月，改寫去年長榮海運寫下的上市櫃年終獎金40個月的紀錄，長榮航空今年年終入帳，確定有三個月，是去年的兩倍。不過相較於海運、空運員工荷包賺滿滿，長榮國際儲運僅3.5個月，長榮航勤也只有1個月。年終「差超大」，也引發員工不滿，長榮航勤員工近兩日乾脆大請假，導致客貨機行李下不完，機場 航班大亂，出入境航班都有出現延遲0.5個小時至3個小時的狀況，今天截至上午9時止，客貨機就已逾16班誤點。

長榮航勤主要是提供行李貨物裝卸、航機清潔以及各項航機地面設備支援，去年受到疫情 影響，年終僅一個月，今年雖然航空業復甦，發出一個月年終，明年加薪2000元，但相較於長榮其他公司，仍相去甚遠，再加上長勤原本就長期人力不足，每個人工作都爆量，在「薪情不佳」的情況下，員工從昨天開始就有不少人請假，今天更是自發性依法休假不加班，讓原本不足的人力雪上加裝，影響貨運和客機航班。

知情人士表示，以昨天為例，裝卸課早班應到89人，但請假的就有33人，即便再加上其他支援人力，作業總人力也僅74人，只好減少航班作業人力及貨機延後作業，但扔無法因應。

知情人士表示，長勤的裝卸課每天都請假請破百人，地下室的行李服務課也是一、二十人在請假，出境航班行李沒人裝櫃，裝完櫃送機邊變成沒人打櫃，導致所有出境航班全部延遲，入境航班也是，最後一件入境行李上轉盤是航班抵達後的2小時，貨機就更不用說了，從早上延遲到晚上，從晚上延遲到隔天清晨。

其中像是長榮BR211飛往曼谷的班機，原訂應今天上午7時45分起飛，未料竟延誤整整3個小時才起飛，實際起飛時間是上午10點32分。