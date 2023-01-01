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滿18歲休退學、開戶、結婚 不用家長同意

記者許維寧／台北1日電
民法成年年齡即日起下修至18歲，配合民法修法上路，國內部分頂大亦修改規定，休、退學等申請書多無需要家長簽名同意。(本報資料照片)
民法成年年齡即日起下修至18歲，配合民法修法上路，國內部分頂大亦修改規定，休、退學等申請書多無需要家長簽名同意。(本報資料照片)

民法成年年齡即日起下修至18歲，具備完全行為能力的成年人可獨自租房簽約、開戶甚至結婚。由於大專校院幾無「未成年」人，清大、政大、台師大等校也配合民法修改規定，學生成績單多不再寄送到家中，休退學等申請書多無需要家長簽名同意，僅剩未滿18歲學生才需要家長簽名。

近日數間頂大多更改規定，政大表示，配合民法修正，近日已更新表格，將需父母同意的年齡配合民法下修至18歲，成績單寄發則是本學期就已暫停實施。

清大、台師大也修正相關規定，即日起，僅18歲以下學生因受監護權宣告，休退學申請單仍需家長或監護人同意；成績單寄發的部分，台師大仍會將學士班成績單寄至家中，清大則於上學年起即不再寄送成績單。

台師大註冊組長林嘉兒表示，民法尚未修改前，確實曾接獲20歲以下學生抱怨，為何休退學需家長同意，至於滿20歲的學生雖可自行辦理休退學，但家長也有怨言，認為被子女蒙在鼓裡。

林嘉兒指出，隨著新規上路，以師大為例，僅5名學生未滿18歲，代表全校絕大多數學生都能自主辦理休退學。學生若學習意願不高，強迫繼續就學也不是辦法，學校尊重其休學意願，但也會事前提醒應先和家長溝通。

林嘉兒談到，若學生辦理完休退學、轉系等重大事項，學校事後還是會通知家長，「以免學生沒有畢業家長都不知道」，但學校可安排生活導師和家長說明。另也建議家長，學生成年就該漸漸放手，畢竟父母沒有辦法一直決定子女的人生。

清大教務長巫勇賢則表示，過去即便學生滿20歲，但大多仍由家長負擔學費，學校確實遇過家長反映為何讓子女自行決定休退學。學校雖然配合民法修改規定，但也建議成績、修業等事宜，學生需自行和家長溝通。

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