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國民法官上路 判決能否接地氣未知

記者王宏舜、林孟潔／台北1日電
「國民法官法」元旦上路，改革能否達到讓判決有「接地氣」成效，沒人能打包票。(本報資料照片)
「國民法官法」元旦上路，改革能否達到讓判決有「接地氣」成效，沒人能打包票。(本報資料照片)

蔡英文總統宣示司法改革的重中之重「國民法官法」元旦上路，未來針對重大殺人命案、酒駕致死等民眾關注的案件，有機會由6名國民法官和3名職業法官組成的合議庭來審理。近兩年來，司法院不斷宣傳國民法官新制，但僅2成民眾清楚法定義務，另1成8則「狀況外」，改革能否達到讓判決「接地氣」的成效，沒人能說得準。

蔡總統在2016年就職演說中，提及司法無法親近人民、不被人民信任、無法有效打擊犯罪，且失去作為正義最後一道防線的功能，除宣示要召開司法改革國是會議，並提出「人民參與審判」是司改一大重點。

司法院主管的「國民法官法」在2020年完成修法後，今年1月1日起施行。適用國民法官審理的案件，必須是最輕本刑10年以上有期徒刑之罪、或故意犯罪而發生死亡等罪，等於包括重大貪汙罪、殺人、強盜殺人、酒駕造成被害人死亡、犯性侵害造成被害人重傷或死亡等案件。

今天起，年滿23歲，完成義務教育的中華民國國民，都可能被抽選為國民法官，與法官一起坐在法檯上，共同判審理案件，包括判決有罪、無罪，以及決定刑責多重。開庭時，除3名職業法官顯名外，6名國民法官在法檯上的座位前方不會顯示名字，以「1」至「6」編號代表。

不過，國民法官制僅在一審運行，但重大刑案在審理程序上仍須經三級三審定讞，上級審的專業法官最後判斷是否國民法官判決結果一致，仍待觀察。

此外，司法院過去兩年雖已在全國舉辦上百場國民法官模擬法庭，但國民法官制度是否真能改善民眾對司法的信任，沒有人敢打包票，甚至連法律人都有許多不看好的聲音。

民間司改團體已成立民間監督國民法官施行聯盟，表示將協助民眾成為具批判能力的國民法官，監督國民法官施行成效。

以司法院在11月委託進行的民調顯示，34.1%的民眾能接受3天以內的審判期程，占最多數，但日本裁判員制度平均審理一起案件得耗時8.2天，若民眾發現審理曠日廢時而影響到生活、工作，是否還願意當國民法官恐是考驗。

此外，國民法官不得透露評議秘密，連枕邊人都不能分享，否則將面臨刑罰追訴，這規定比大法官對憲法法庭判決還可以寫下不同意見書來得嚴酷，法條也被詬病「不食人間煙火」。國民法官法規定「無正當理由而洩漏評議秘密者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣10萬元以下罰金。」  

中華民國 國是會議 性侵

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