不懂法律要斷人生死 素人法官心不安

國民法官新制元旦上路，未來殺人等重罪案件可由六名國民法官與三名職業法官共同審理。(本報資料照片)

「我不懂法律，真的可以當國民法官？」全國各法院過去一年多舉辦111場次國民法官審理的模擬法庭，多名素人法官都會提出相同的問題，擔心自己不懂法律，模擬案件又是殺警奪槍、噪音擾眠鐵鎚敲死鄰居等重大案件，尤其當坐在法檯上要斷人生死時，心情難免忐忑不安。

台南地院過去有場模擬法庭，以10多年前殺警奪槍案例由國民法官審理，6名國民法官有工程師、化工、科技業、退休 廠長及家管，來自各行各業，年紀最大70歲、最輕則是24歲。

70歲蔡男第一次來法院。他認為，每個人思考不一樣、認知不一樣，由多數人來評斷案件較客觀。尤其，即便被賦予斷人生死大任，更應戒慎恐懼。

台灣司法一大民怨是凶殘殺人者「不判死刑」，部分案件即使一審判死刑，最高法院一再發回更審後改判情況一再發生。

據司法院統計，111場次模擬法庭沒有1件判死刑，但因原始案例就沒有死刑定讞案件，無從比較國民法官是否會判得比較輕或重。

司法院刑事廳指出，根據參與模擬法庭的國民法官體驗問卷，最多人擔心無法客觀地作出妥適判決，而影響他人命運；對此，有賴於各國民法官法庭審判長釋疑，也得注意「權威效應」。

一名劉姓女公務員曾參加台北地方法院舉辦的模擬法庭，參加前搞不清楚國民法官制度，只覺得是政府從國外引進新花樣，腦中想的都是電影 或電視劇的法庭場景，曾懷疑適不適合台灣？原本覺得司法距離自己很遠的她認為將來民眾直接參與審判，可近身觀察、了解司法運作，也許還有批評，但會較有所本，比較接近真實。