我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

不懂法律要斷人生死 素人法官心不安

台灣新聞組／台北1日電
國民法官新制元旦上路，未來殺人等重罪案件可由六名國民法官與三名職業法官共同審理。(本報資料照片)
國民法官新制元旦上路，未來殺人等重罪案件可由六名國民法官與三名職業法官共同審理。(本報資料照片)

「我不懂法律，真的可以當國民法官？」全國各法院過去一年多舉辦111場次國民法官審理的模擬法庭，多名素人法官都會提出相同的問題，擔心自己不懂法律，模擬案件又是殺警奪槍、噪音擾眠鐵鎚敲死鄰居等重大案件，尤其當坐在法檯上要斷人生死時，心情難免忐忑不安。

台南地院過去有場模擬法庭，以10多年前殺警奪槍案例由國民法官審理，6名國民法官有工程師、化工、科技業、退休廠長及家管，來自各行各業，年紀最大70歲、最輕則是24歲。

70歲蔡男第一次來法院。他認為，每個人思考不一樣、認知不一樣，由多數人來評斷案件較客觀。尤其，即便被賦予斷人生死大任，更應戒慎恐懼。

台灣司法一大民怨是凶殘殺人者「不判死刑」，部分案件即使一審判死刑，最高法院一再發回更審後改判情況一再發生。

據司法院統計，111場次模擬法庭沒有1件判死刑，但因原始案例就沒有死刑定讞案件，無從比較國民法官是否會判得比較輕或重。

司法院刑事廳指出，根據參與模擬法庭的國民法官體驗問卷，最多人擔心無法客觀地作出妥適判決，而影響他人命運；對此，有賴於各國民法官法庭審判長釋疑，也得注意「權威效應」。

一名劉姓女公務員曾參加台北地方法院舉辦的模擬法庭，參加前搞不清楚國民法官制度，只覺得是政府從國外引進新花樣，腦中想的都是電影或電視劇的法庭場景，曾懷疑適不適合台灣？原本覺得司法距離自己很遠的她認為將來民眾直接參與審判，可近身觀察、了解司法運作，也許還有批評，但會較有所本，比較接近真實。

國民法官法規定要判有罪，須有六票以上同意，且國民法官與法官雙方都要有同意票，換句話說，即使六名法官一致認為被告有罪，但若職業法官都持不同意見就只能判無罪；刑度輕重，要有五票以上的同意票，同樣國民法官和職業法官都要有同意票，死刑的同意票更要有六票以上。

國民法官Q&A 製表／曾健祐
國民法官Q&A 製表／曾健祐

退休 電影

上一則

林書豪落腳台灣？弟林書緯：還不是時候

下一則

全民共享1800億…發券？發現金？「不排除任何可能」

延伸閱讀

曾當法官的道長 洪志賢濟弱扶傾

曾當法官的道長 洪志賢濟弱扶傾
疫情影響 喬州暫緩執行死刑

疫情影響 喬州暫緩執行死刑
全美判處死刑持續減少 行刑出錯不少

全美判處死刑持續減少 行刑出錯不少
GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身

GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身

熱門新聞

新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10

超人氣

更多 >
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易