「3…2…1 新年快樂」 六都跨年嗨翻

台北101施放跨年煙火，2萬名市民冒雨及低溫於台北市廣場前迎新年。(記者曾原信／攝影)

「3…2…1，新年快樂！」101大樓煙火瞬間燃起，迎接2023年。被疫情 悶了快3年，昨晚跨年民眾格外踴躍且興奮，台北捷運接駁就比往年多出數萬人次，六都跨年晚會更是人擠人，台上歌手、偶像團體接力演出，狂歡整夜。高雄首創雙跨年活動，熱情延續到元旦夜。

今早總統府元旦升旗典禮，周邊局部路段從昨晚9時管制至今天下午3時，人、車憑證入場。

台北市昨晚辦「台北最HIGH新年城-2023跨年晚會」，天公雖不作美且溫度偏低，但擋不住民眾的熱情。晚會由金曲歌后蔡健雅清新嗓音開場，歌迷聽得如癡如醉，「韓國碧昂絲 」孝琳掀起小高潮。最後在劉若英演唱後，台北市長蔣萬安帶領大家倒數，瞬間上萬支手機 閃爍，拍攝從101點燃的璀璨夜空。

101跨年煙火以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，結合台灣與歐洲創新花色的無屑少煙煙火，展演300秒，包括和平鴿、笑臉及生命之樹。

另外，新北市府在淡水漁人碼頭辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」，晚間20時23分登場，13分14秒施放1萬4168發，象徵「一直一路發、一生一世就愛你」。煙火以聖禮花與虹玉等樣式接續金沙瀑布橫跨淡江大橋，另有3座魔術風火輪，與高空施放的NEW TAIPEI CITY字體等。

新北市長侯友宜表示，選在淡江大橋、淡水漁人碼頭、八里水上運動中心，「兩岸三地」同步施放，就是要創造跨淡水、八里河岸的360度環繞感官饗宴。

桃園昨湧入6萬人，首登場的EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI一連唱了3首歌，嗨翻全場，還有丁噹、白安等唱將，壓軸由韓國女團VIVIZ擔綱，並邀請T1聯盟桃園雲豹當家球星魔獸霍華德擔任倒數嘉賓，與桃園市長張善政等人一同倒數。

台中跨年晚會則在水湳中央公園舉行，由搖滾天團「八三夭」開場。長達6小時的跨年晚會，迷幻歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、「原子少年」，平民天后徐懷鈺經典歌曲掀回憶殺。市府安排長達188秒的高空煙火，包含2023榮耀台中、百花齊放焰舞星空。

台中市跨年晚會在中央公園舉行，許多民眾不畏寒風到場參與。(記者黃仲裕／攝影)

台中市長盧秀燕僅以兔年吉祥話祝福，因為藝人歌手和看表演的民眾才是主角，她要把時間留給大家。

台南好YOUNG跨年演唱會昨晚由炎亞綸主持，魏如萱、艾怡良等46位藝人上場表演，大批歌迷手持加油棒及揮舞各式應援道具，尖叫聲此起彼落，跨年倒數時施放煙火，預估15萬人入場。台南市長黃偉哲和議長邱莉莉率府會團隊共同倒數，迎接新年。

「跨年不來高雄，你要去哪裡？」高雄市長陳其邁說，高雄首度舉辦有雙主場及雙舞台的雙跨年活動。