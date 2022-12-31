台人購屋能力降 想買房要「9.8年不吃不喝」

內政部30日發布2022年第三季全國及六都房價負擔能力指標，其中房貸負擔率首度超過40%，房價負擔能力由「略低」下降為「偏低」等級。（記者林伯東／攝影）

內政部 30日發布今年第三季全國及六都房價 負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為40.55%，較上季上升0.93個百分點，較去年同季上升3.65個百分點，房貸負擔率首度超過40%，房價負擔能力由「略低」下降為「偏低」等級。全國房價所得比（購屋痛苦指數 ）為9.8倍，代表要不吃不喝近十年才能購屋，也意味民眾購屋能力又下降了。

受國內經濟成長以及營建成本上揚，本季全國住宅價格指數126.33，較上季上升1.9%，全國建物買賣登記棟數為7萬3129棟，較上季減少14.99%。

至於六都的住宅指數與上季相較，上升幅度呈現縮小情形，其中新北市上升幅度為2.01%、台北市0.83%、桃園市1.41%、台中市1.94%、高雄市2.76%。

以房貸負擔率來看，台北市及新北市房貸負擔率較上季上升，均為房價負擔能力「過低」等級；台中市、台南市為房價負擔能力「偏低」等級；高雄市及桃園市為房價負擔能力「略低」等級。

此外，本季全國中位數住宅價格自上季850萬元，上升至860萬元，再加上五大銀行平均購屋貸款利率上升，儘管中位數家戶可支配所得部分，由817.72萬元，增加至817.8萬元，但整體而言，本季全國房貸負擔率季增0.93%，房貸負擔率首度超過40%。

內政部表示，受到央行逐步升息影響，五大銀行新承作房貸利率在9月調升至1.731%，長期而言雖仍處於相對低檔位置，但仍會逐漸加重購屋者房貸負擔。

由於立院內政委員會本月下旬初審通過「平均地權條例」修正草案，內政部表示，將密切觀察後續房市交易變動情形。