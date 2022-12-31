高端內線至少5件 母公司董座認罪交保

基亞董事長張世忠（圖）、胞妹張姿玲涉高端內線交易，兩人偵訊時認罪自白，檢方訊後命張男台幣30萬元、張女50萬元交保。（記者林伯東／攝影）

調查局偵辦高端內線交易案、母公司基亞非常規交易案，前天搜索約談基亞董座張世忠共18人到案，士林地檢署漏夜偵訊後，張世忠等人坦承有內線交易，檢方30日清晨依違反證交法命張世忠30萬元（台幣，下同，約9765美元）交保，其胞妹張姿玲（基亞董事）及丈夫黃子亮（統創建設總裁）各50萬元交保；調查發現，高端至少涉及五至八起內線弊端，跨年後恐有第二波偵辦行動。

行政院長蘇貞昌昨表示，公司或個人任何違法行為，尊重檢調獨立辦案。國民黨 團總召曾銘宗表示，衛福部長薛瑞元曾批評國民黨揭發高端內線是在「做空高端」，如今檢調展開偵辦，薛瑞元須下台，否則將升高抗爭到行政院、總統府。

檢調約談對象包括台灣「抗癌超級戰將」劉滄梧與妻子施庭芳，劉訊後請回，施十萬元交保；高端副董事長兼總經理陳燦堅好友王信雄五萬元交保，基亞前財務長歐朝銓涉非常規交易，以十萬元交保，其餘人請回；陳燦堅先前已被調查局約談過，沒有列在這波約談名單。

張世忠過去是泌尿科醫師，張姿玲在大學就接手父親事業，成立云辰電子，夫婿黃子亮是統創建設總裁，三人共同成立基亞與高端公司。陳燦堅曾是房地產開發商，八里地標「福星地中海」，便由陳燦堅家族開發。劉滄梧曾任中華民國 癌症醫學會理事長，目前是衛福部全民健保爭議審議委員會委員、食藥署罕見疾病及藥物審議委員會委員。

據了解，全案共分為高端內線交易、基亞非常規交易兩部分偵辦。內線交易部分，檢調追查發現，高端自2020至2021年間，至少涉及五至八次利多看漲、利空避險的內線弊端，但張世忠、張姿玲等人獲利金額並不高，大約在數萬至數十萬元之間，相關人均自白犯罪，願意在偵查中繳回不法所得，希望未來能爭取輕判或緩刑。

高端疫苗 從疫情爆發以來股價劇烈震盪，目前檢調鎖定偵辦的時點包括衛福部核准高端疫苗專案、高端宣布終止與馬來西亞MGB公司備忘協議、高端宣布與美國國衛院合作開發疫苗等。