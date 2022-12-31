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製毒工廠槍擊命案 凶嫌山區遭野狗狂追…舉槍自戕

台灣新聞組／高雄31日電

高雄市大寮區前天發生製毒工廠內訌槍擊命案，造成一死一重傷，綽號「黑仔」的槍手司佳韋，犯案後欲躲往山區卻遭野狗群狂追至公墓，最後畏罪舉槍自戕；檢警研判是製毒集團內訌的槍殺事件，除查扣2公斤毒品及半成品，另搜捕綽號「阿成」的在逃共犯。

大寮林園近兩個月發生三起槍擊，議員李雅靜說，高雄槍枝氾濫到隨時可掏槍，難道高雄是「我有槍我驕傲？」議員邱于軒說，5月調查局才在大寮江山破獲300坪製毒工廠，為何槍案、製毒都發生在大寮？國民黨團總召陳美雅表示，市長陳其邁代理民進黨主席，但高雄治安問題層出不窮，市長應專心回歸市政，勿讓黨務凌駕市政。

陳其邁說，每發生槍擊案，警方都在很短時間破案，警察同仁冒著危險出身入死，應給基層肯定。

警方調查，34歲的司佳韋是中部槍擊要犯「牛皮」王俊偉手下，2008年曾犯下槍擊案，另在2018也曾與同夥在台中市「AGE雪茄館」涉擄人勒贖2000萬元，涉殺人未遂、擄人勒贖案，2019年發布通緝，已逃亡多年。

司佳韋與死者黃男（36歲）、傷者葉男（50歲）、麥男（37歲）及「阿成」，疑在李姓金主（28歲）奧援下，在高雄大寮租廠房設製毒工廠，前天下午疑發生內訌，司嫌在廠房內，朝黃、葉頭部開槍，隨後逃逸。黃當場死亡、葉仍在搶救。

警方表示，司行凶後徒步往廠房後方貨櫃場逃逸，途中遭一群野狗狂追，被逼上山區墓園。昨天在墓園尋獲司遺體，他右手握著槍，頭部太陽穴有明顯槍傷，研判是畏罪自戕。

槍擊 警察 毒品

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