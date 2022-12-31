施壓下屬助潤寅詐貸4.6億 合庫前董座遭求重刑

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下472億（台幣，下同，約合15.4億美元）史上最高金額詐貸案，兩人雖入監服刑，但北檢追查發現，時任合庫董事長廖燦昌竟施壓下屬盡速通過授信、撥款，甚至配合潤寅提高授信額度，造成合庫2.9億元呆帳損失；另台企銀分行業務劉麗雪同樣配合潤寅超貸，造成台企銀有4.6億元呆帳，檢方昨依違反銀行法特別背信等罪起訴廖、劉共14人。

檢方痛斥廖燦昌罔顧公司治理及金融秩序，僅因私人情誼，多次配合潤寅需求施壓下屬，明知潤寅集團已有還款來源非買受人的交易異狀，仍無視鉅額授信風險指示下屬撥款，犯後更否認犯行，以分層負責及尊重下屬專業為由卸責，毫無悔意，建請法院從重量刑。

廖燦昌2017年因慶富案下台，2019年4月擔任第一金控與第一銀行董事長，行政院長蘇貞昌當時稱「用人唯才」，廖前年7月因涉案遭起訴後請辭。對外界質疑，行政院發言人羅秉成昨說，慶富案是國民黨 執政舊案，時任合庫董座廖燦昌並無違法事證，後續再任用廖擔任公股銀行董事長，資格上與法律上並無不妥，外界所謂廖燦昌涉入慶富案仍受重用，與事實有所出入；廖前年遭起訴後，政院立即要求辭去第一金控董座，並無包庇，更要求執法機關嚴辦嚴查。

北檢偵辦遠航掏空案期間，查出廖燦昌將公股銀行資金供作私人交際人情，配合董事長張綱維需求，無視授信規章與鉅額授信風險，以董事長之姿施壓基層作業人員違法放貸遠航，導致虧損。檢調搜索扣押廖燦昌手機 鑑定，發現廖與王音之有放貸的對話紀錄，加上王供出實情，確認廖有違法放貸。

同案起訴包括時任合庫副總經理黃伯川，授信管理部協理陳世卿及程天祥，授信管理部第四科科長吳援才，授信管理部第四科副科長董芳蘭，授信管理部第四科經辦楊智慧，雙連分行經理陳淑華、陳秀貞、李綉美、江惠芳，雙連分行襄理陳敏祥，雙連分行專員莊雅萍。

檢方調查，廖燦昌在台企銀董事長任內常接受王音之致贈的高級水果，廖於2014年轉任合庫後，王女也轉向合庫貸款 ；2016年間，廖召集授信管理部主管黃伯川、程天祥、雙連分行人員開會，指示潤寅、潤琦授信案盡速通過。