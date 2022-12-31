我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

施壓下屬助潤寅詐貸4.6億 合庫前董座遭求重刑

台灣新聞組／台北31日電

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下472億（台幣，下同，約合15.4億美元）史上最高金額詐貸案，兩人雖入監服刑，但北檢追查發現，時任合庫董事長廖燦昌竟施壓下屬盡速通過授信、撥款，甚至配合潤寅提高授信額度，造成合庫2.9億元呆帳損失；另台企銀分行業務劉麗雪同樣配合潤寅超貸，造成台企銀有4.6億元呆帳，檢方昨依違反銀行法特別背信等罪起訴廖、劉共14人。

檢方痛斥廖燦昌罔顧公司治理及金融秩序，僅因私人情誼，多次配合潤寅需求施壓下屬，明知潤寅集團已有還款來源非買受人的交易異狀，仍無視鉅額授信風險指示下屬撥款，犯後更否認犯行，以分層負責及尊重下屬專業為由卸責，毫無悔意，建請法院從重量刑。

廖燦昌2017年因慶富案下台，2019年4月擔任第一金控與第一銀行董事長，行政院長蘇貞昌當時稱「用人唯才」，廖前年7月因涉案遭起訴後請辭。對外界質疑，行政院發言人羅秉成昨說，慶富案是國民黨執政舊案，時任合庫董座廖燦昌並無違法事證，後續再任用廖擔任公股銀行董事長，資格上與法律上並無不妥，外界所謂廖燦昌涉入慶富案仍受重用，與事實有所出入；廖前年遭起訴後，政院立即要求辭去第一金控董座，並無包庇，更要求執法機關嚴辦嚴查。

北檢偵辦遠航掏空案期間，查出廖燦昌將公股銀行資金供作私人交際人情，配合董事長張綱維需求，無視授信規章與鉅額授信風險，以董事長之姿施壓基層作業人員違法放貸遠航，導致虧損。檢調搜索扣押廖燦昌手機鑑定，發現廖與王音之有放貸的對話紀錄，加上王供出實情，確認廖有違法放貸。

同案起訴包括時任合庫副總經理黃伯川，授信管理部協理陳世卿及程天祥，授信管理部第四科科長吳援才，授信管理部第四科副科長董芳蘭，授信管理部第四科經辦楊智慧，雙連分行經理陳淑華、陳秀貞、李綉美、江惠芳，雙連分行襄理陳敏祥，雙連分行專員莊雅萍。

檢方調查，廖燦昌在台企銀董事長任內常接受王音之致贈的高級水果，廖於2014年轉任合庫後，王女也轉向合庫貸款；2016年間，廖召集授信管理部主管黃伯川、程天祥、雙連分行人員開會，指示潤寅、潤琦授信案盡速通過。

貸款 手機 國民黨

上一則

製毒工廠槍擊命案 凶嫌山區遭野狗狂追…舉槍自戕

下一則

元旦起中國入境需PCR 王必勝：對岸不解封 疫情走不完

延伸閱讀

台灣房貸總戶數幾近零成長 10月僅185新戶創5年新低

台灣房貸總戶數幾近零成長 10月僅185新戶創5年新低
借款620萬4年 膨脹成3200萬？放貸者被舉報涉黑

借款620萬4年 膨脹成3200萬？放貸者被舉報涉黑
個人信貸拖欠率 明年將創新高

個人信貸拖欠率 明年將創新高
政院版擴大排黑 國安、黑金槍毒、賄選、重罪禁參選

政院版擴大排黑 國安、黑金槍毒、賄選、重罪禁參選

熱門新聞

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全