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台癌症時鐘 快轉1秒 大腸癌連15年居首

記者許政榆／台北30日電
2020年新增罹癌人數12萬1979人，大腸癌連續15年位居榜首。(記者杜建重／攝影)
2020年新增罹癌人數12萬1979人，大腸癌連續15年位居榜首。(記者杜建重／攝影)

國健署昨天公布2020年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1979人，相較2019年增加725人，癌症時鐘再快轉1秒，平均每4分19秒就有1人罹癌；全癌症發生年齡中位數為64歲，但甲狀腺癌發生年齡中位數僅50歲，乳癌及子宮體癌為56歲，口腔癌、子宮頸癌為58歲，民眾應提高警覺。

2020年十大癌症男女合計，依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤。大腸癌蟬聯15年居十大癌症排行首位，新增1萬6829人，肺癌1萬6370人緊追在後。

肺癌權威、台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興表示，今年7月起推動低劑量電腦斷層檢查，相信肺癌個案數將超越大腸癌，成為十大癌症首位，如能早期篩檢、治療，就可降低死亡率。

女性乳癌1萬5259人，雖然排名第3，因為集中於女性，因此，標準發生率位居第1，國健署長吳昭軍指出，乳癌發生率持續上升，令人憂心，代表篩檢速度遠遠落後發生率。此外，甲狀腺癌、胃癌的標準發生率也處於上升態勢。

男性十大癌症發生率依序為依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，名次排序與2019年相同。

女性十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌；與2019年相較，胃癌上升至第8位，皮膚癌及子宮頸癌往後至第9、10位。

如以性別做區分，男性食道癌、口腔癌、標準化發生率，分別為女性14.6倍、10.4倍，再者，膀胱癌、肝癌則分別為女性的2.8倍、2.7倍；整體來說，男性癌症年齡標準化發生率為女性的1.1倍，2020年男性罹癌人數6萬3893人、女性5萬8086人。

10大癌症發生率 4癌上升 製表／醫藥組 年份為民國紀元 (民國109年為20...
10大癌症發生率 4癌上升 製表／醫藥組 年份為民國紀元 (民國109年為2020年)

癌症 篩檢

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