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檢調查高端內線交易 母公司疑掏空上億

台灣新聞組／台北30日電
高端疫苗受蔡政府青睞，但過去2年股價多次出現異常。(本報資料照片)
高端疫苗受蔡政府青睞，但過去2年股價多次出現異常。(本報資料照片)

士林地檢署偵辦高端及母公司基亞生物科技涉內線交易、非常規交易等案，經清查資金及交易，發現有高端內部人涉漏消息供親友買賣股票，另基亞疑有高層涉掏空公司上億元(台幣，下同)，檢調昨兵分16路搜索，約談基亞董事長張世忠等18人到案。經漏夜偵訊，張世忠上以30萬元交保，張世忠胞妹、云辰電子開發董事長張姿玲50萬元交保，張姿玲丈夫、統創建設總裁黃子亮同樣50萬元交保。基亞前財務長歐朝銓10萬元交保。

台北市調處指出，高端公司自2020年2月至2021年7月期間陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易，專案小組過濾投資人交易資料、清查資金，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已臻成熟，故與母公司基亞公司所涉案件共同偵辦。

專案小組表示，全案分高端內線交易，以及基亞非常規交易兩大部分，昨約談兩公司共18人，除有內部人涉漏重大訊息給親友涉嫌內線交易外，基亞生技也出現疑似高層以非常規交易、製作不實財報等手法、賤賣公司資產，涉嫌掏空公司上億元。昨晚陸續移送士林地檢署後，有2人交保，10人請回，另有5人漏夜偵訊。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨得知檢調行動後表示，高端受政府以公帑力挺，最後調查結果若涉高端高層甚至政府官員，除法律責任，更要追究政治責任。他指出，金管會對於高端非常規交易，前後已9次移送資料給檢調，現在終於開始搜索，除呼籲檢調毋枉毋縱，檢調也應說明為何一年半來都不動，選舉完才開始有動作？是否有政治力介入？

高端股價從前年10月26日最低83元一路漲到去年5月17日最高417元，去年6月8日傳出菲律賓有意購買高端疫苗，股價又由228元升到283元，不過菲律賓否認後，股價隨即跌至260元，不斷引發質疑異常交易。

檢調偵辦高端公司內部人涉內線交易案，高端母公司基亞科技公司董事長張世忠昨也遭約談...
檢調偵辦高端公司內部人涉內線交易案，高端母公司基亞科技公司董事長張世忠昨也遭約談。(本報資料照片)

股價 股票 高端疫苗

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