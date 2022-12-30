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冷眼集／台積向三星秀肌肉 愈先進製程愈往北

記者 簡永祥
台積電29日在南科晶圓18廠基地舉行3奈米量產暨擴廠典禮。(記者劉學聖／攝影)
台積電29日在南科晶圓18廠基地舉行3奈米量產暨擴廠典禮。(記者劉學聖／攝影)

台積電29日舉行南科18廠3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音宣布在南科投資告一段落後，明年將轉進高雄和新竹，展開新一波建廠行動，等於履行九合一選舉時候選人提出在高雄建廠的承諾，但也宣告台積電投資重心北移。

從台積電2奈米落腳新竹寶山，為竹科轄區的擴建計畫內，以及中科2奈米備援基地，加上1奈米計畫落腳龍潭，台積電董事長劉德音再次釋放未來在台灣投資不停歇，但將會北重於南，且愈先進製程愈往北。

然而，台積電選在今年倒數時刻舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，究竟是為破除「去台化」疑慮，還是自有其盤算？台積電這場典禮政治操作成分低，只是副閣揆沈榮津、經濟部長王美花要蹭「去台化」熱度，台積電雖不好意思點破，但台積電真正盤算也沒那麼政治味。

首先，台積電3奈米面臨良率未令客戶滿意的水準，勁敵三星見縫插針，6月宣布產出3奈米產品。而劉德音29日表示3奈米製程良率已和5奈米量產同期的良率相當，形同昭告全球ＩＣ設計業者，「台積電3奈米良率已經到了各位滿意的結果，你們可以來談合作了」。

另一個面向，台積電也要藉此告訴三星企圖藉環繞閘極（ＧＡＡ）製程，彎道超車台積電延用的鰭式場效電晶體（FinFET）架構，恐怕是癡心妄想。

再者，台積電近期面臨負評聲浪，認為社會資源過度集中半導體，加上「去台化」議題，恐拖延在台擴建進度。加上台積電未來朝向異質晶片整合發展，需要更多非理工人才，因此邀請成大校長蘇慧貞及媒體參加，讓更多人才認識台積電，幫助台積電完成先進製程的布局，迎接日後半導體產業大爆發。

台積電 投資 三星

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